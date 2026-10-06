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Türk sinemasında canlandırdığı “kötü adam” rolleriyle tanınan Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki oyuncunun tedavi altına alındığı öğrenildi.

12 Punto'da yer alan habere göre Alço’nun hastane odasından yaptığı paylaşım ise usta oyuncu Göksel Arsoy’un vefat haberinin ardından geldi. Türk sinemasının “Altın Çocuk” lakabıyla anılan Arsoy için üzüntüsünü dile getiren Alço, paylaşımında “Göksel ağabeyim... Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun rahatsızlığının nedeni ya da tedavi sürecine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.