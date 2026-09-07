Karakaya Dağı eteklerinde hayvancılık yapan bir üreticinin sürüsünden 9 keçinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İhbarı değerlendiren Nurhak Arama Kurtarma (Nurkut) ekipleri, zorlu arazi koşullarında yürüttükleri beş günlük titiz çalışmanın sonucunda hayvanlara ulaştı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen keçiler, güvenli alana indirilerek asıl sahibine teslim edildi. Aradan geçen beş günün ardından hayvanlarına sağ salim kavuşan yetiştirici, kurtarma operasyonunda görev alan ekiplere minnettarlığını dile getirdi.