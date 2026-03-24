Paylaşımlarıyla her daim ilgi odağı olmayı başaran Nurgül Yeşilçay, bu defa kilosuna dair yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Son yıllarda revaçta olan zayıflama trendlerine kendine has mizahıyla değinen ünlü sanatçı, form tutma sürecine girdiğini sosyal medyadan ilan etti.

Oyunculuk kariyerindeki başarılarını dijital dünyadaki aktif ve eğlenceli tavrıyla sürdüren Yeşilçay, takipçileriyle kurduğu samimi diyaloglarla adından söz ettiriyor. Filtresiz halleri ve dürüst tavırlarıyla tanınan oyuncu, magazin dünyasının vazgeçilmez konusu olan kilo tartışmalarına bu kez kendi bakış açısını kattı.

Mutfaktaki yeteneğini sık sık dile getiren başarılı isim, yayınladığı son videoda aldığı kilolardan şikayetçi oldu. Son dönemin popüler medikal zayıflama yöntemlerine gönderme yapan Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı:

"Yine kilo aldık, şimdi uğraş dur. Üç beş kilo için iğne yaptıracak halimiz yok. Mecburen diyet yoluna gideceğiz."

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Türk sinema ve televizyon dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay, 2026 yılı itibarıyla hem kariyerindeki köklü geçmişi hem de radikal yaşam tarzı değişiklikleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. 26 Mart 1976 doğumlu sanatçı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olup, kariyerine efsanevi İkinci Bahar dizisiyle adım atmıştır.

ÖDÜLLER

Yeşilçay, özellikle Asmalı Konak dizisindeki "Bahar" karakteriyle Türkiye genelinde büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Sinemada ise Atıf Yılmaz imzalı Eğreti Gelin filmindeki performansıyla 12. Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanarak rüştünü ispatlamıştır. Uluslararası arenada da başarılarını sürdüren oyuncu, Fatih Akın’ın Yaşamın Kıyısında filmiyle Cannes Film Festivali’nde dikkat çekmiş, 2022 yılında ise İran yapımı Güzel Cin filmindeki rolüyle Hollywood'da ödül almıştır.

YENİ HAYAT

Son yıllarda ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu, yaşamında büyük bir değişikliğe giderek İstanbul'u terk etmiş ve İzmir'de bir köye yerleşmiştir. Şimdilerde doğa ile iç içe, müstakil bir evde yaşayan Yeşilçay, zamanının büyük bir kısmını organik tarım ve çiftçilik yaparak geçirmektedir. Sosyal medya üzerinden paylaştığı doğal ve mizahi videolarıyla takipçileriyle bağını koparmayan sanatçının, Ömür Usta adlı yeni dizi projesi için hazırlıklarını sürdürdüğü ve setlere dönmeye hazırlandığı bilinmektedir.