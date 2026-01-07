Nur Köşker ekranı bırakıp ülkeyi terk ettiğini söylemişti: Mehmet Akif Ersoy taciz iddialarını reddetti

“Evli olduğum dönemde başlayan ve yıllarca süren bir taciz söz konusuydu. Asansörde önüme geçmesi, attığı uygunsuz mesajlar… ‘Sabah bülteninde LED’in önüne geç, bacaklarını görelim’ gibi ifadeler kullanıyordu. Böyle bir kişinin genel yayın yönetmeni olması kabul edilebilir mi? Son noktada ise beni, ‘Seni ekrandan alırım, masada haber yazarsın’ diyerek tehdit etti. O an ses kaydı almadığım için elimde somut bir kanıt yok. Sonrasında ben de ‘Bu şekilde olmayacak, istifa ediyorum’ diyerek ayrıldım.”