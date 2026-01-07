Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Nur Köşker ekranı bırakıp ülkeyi terk ettiğini söylemişti: Mehmet Akif Ersoy taciz iddialarını reddetti

Habertürk’ün eski sunucularından Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisine yönelik tacizde bulunduğunu iddia ederek ekranları bıraktığını ve kıta değiştirdiğini söylemişti. Mehmet Akif Ersoy, ek ifadesinde o iddialara yanıt verdi.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu madde kullanımına ortam sağlamak” ve “çevresindeki kadınları cinsel ilişkilere yönlendirerek maddi ve sektörel çıkar elde etmek” suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayların ardından açıklama yapan Nur Köşker, Ersoy’un kendisini taciz ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kariyerimin benim için en parlak dönemlerinden birinde istifa etmek zorunda bırakıldım. Sonunda ‘Bu ülkede artık olmaz’ diyerek her şeyi geride bırakıp ülkeyi terk ettim. Kıta değiştirdim, sebebi o kişiydi.”

TACİZ İDDİALARINI REDDETTİ

Mehmet Akif Ersoy ise savcılığa verdiği ek ifadesinde iddiaları reddederek şu savunmayı yaptı:

“Nur Köşker, sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle kanaldan uzaklaştırılmıştır. Bu sebeple tarafımıza karşı bir husumet beslemektedir. Habertürk binasındaki asansörler günün her saati kamera ile izlenmektedir. İddialar tamamen gerçek dışı ve iftiradan ibarettir. Genel yayın yönetmeni olmadan önce aramızda arkadaşça mesajlaşmalar olmuş olabilir; ancak bu göreve geldikten sonra kendisiyle herhangi bir iletişimim olmamıştır.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklanmıştı

Savcılık açıklamasında, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin edildiği ve bu kişiler üzerinden menfaat sağlandığı iddialarına yer verdi. Soruşturma çerçevesinde Ersoy’un yanı sıra Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç, gayrimenkul proje uzmanı Ufuk Tetik, lojistik uzmanı Mustafa Manaz ile birlikte Ebru Gülan, Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Öztay da gözaltına alındı.

TACİZE MARUZ KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Habertürk’te ekran yüzü olarak görev yaptıktan sonra istifa eden ve Türkiye’den ayrılan Nur Köşker, gazeteci Tarkan Kaleli’ye yaptığı açıklamada uzun süre sistematik tacize maruz kaldığını söyledi. Köşker, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“Evli olduğum dönemde başlayan ve yıllarca süren bir taciz söz konusuydu. Asansörde önüme geçmesi, attığı uygunsuz mesajlar… ‘Sabah bülteninde LED’in önüne geç, bacaklarını görelim’ gibi ifadeler kullanıyordu. Böyle bir kişinin genel yayın yönetmeni olması kabul edilebilir mi? Son noktada ise beni, ‘Seni ekrandan alırım, masada haber yazarsın’ diyerek tehdit etti. O an ses kaydı almadığım için elimde somut bir kanıt yok. Sonrasında ben de ‘Bu şekilde olmayacak, istifa ediyorum’ diyerek ayrıldım.”

Köşker, ayrılığın ardından yaklaşık bir yıl işsiz kaldığını ve hayatının en zor dönemini yaşadığını belirtti. Kariyerinde yükselişte olduğu bir dönemde her şeyi geride bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Köşker, sonunda ülkeyi terk ettiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından da sessiz kalma nedenlerini açıklayan Köşker, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Neden bugüne kadar konuşmadığımı soruyorlar. Kendimi güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın cezasız kaldığını gördüğümüz, karanlık bir figürdü. Ayrıca o dönemde evliydim ve korumam gereken bir ailem vardı. Kimseye anlatamazdım.”

Tacizin uzun süre devam ettiğini vurgulayan Köşker, Ersoy’un genel yayın yönetmeni olduktan sonra kendisini ekrandan almakla tehdit ettiğini, ‘Ya bu şekilde olur ya da masada haber yazarsın’ sözleri üzerine istifa ettiğini belirtti. O anı önceden bilseydi mutlaka ses kaydı alacağını söyleyen Köşker, uzun süre çevresine istifasını farklı gerekçelerle anlattığını da ekledi.

Köşker son olarak, sabahın erken saatlerinde gönderilen uygunsuz mesajlara dikkat çekerek, “LED’in önüne geçmemi istemesinin nedeni üzerimde etek olmasıydı. Bunları yazarken ben utanıyorum ama kendisi hiç utanmıyordu” ifadelerini kullanmıştı.

