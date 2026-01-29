Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların transfer gündemindeki isimlerden Kristjan Asllani’nin, bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Lazio’nun sol beki Nuno Tavares de Beşiktaş’ın transfer teklifini kabul etti.

Sercan Dikme'nin aktardığına göre, Nuno Tavares, fikir değiştirerek Beşiktaş'a gelmek istediğini iletti.

Oyuncu, Beşiktaş'ın ilk yaptığı yıllık ücret teklifini kabul ederse transfer gerçekleşebilir.

SOL BEK TRANSFERİ BEKLENİYOR

Takımdan Jurasek'in de ayrılmasından sonra, tek sol bek orjinli isim Rıdvan Yılmaz kaldı. Siyah-beyazlı yönetim devre arasında sol beke de takviye yapmak istiyor.

TAVERES PERFORMANSI

26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Lazio’da sergilediği performansla adından söz ettirmişti. Tavares, bu sezon İtalyan ekibiyle 10 maça çıkarken 1 asist yaptı.