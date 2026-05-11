NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da açıklamalarda bulundu. Albayrak konuşmasında; "Filistin’in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden, hatıralarından anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi şunu vurgulamak gerekir hakikat egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil çoğul tanıklıklardan damıtılır" dedi

Sabah'da yer alan habere göre, Enstitü Sosyal öncülüğünde düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu (World Decolonization Forum) dün İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. 2 gün sürecek olan forumda "Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgecilikten Arındırılması" teması ele alındı. Alanında uzman dünyaca ünlü isimlerin katıldığı programda yapay zekâ, veri sömürgeciliği, kültürel eşitsizlikler ve küresel güç dengeleri masaya yatırıldı. Programın açılış konuşmasını NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak yaptı. Albayrak, günümüzde sömürgeciliğin yalnızca askeri ya da ekonomik yöntemlerle değil, dijital teknolojiler, veri akışı ve bilgi üretimi üzerinden sürdüğünü söyledi. Albayrak "Zihin sömürgenin son kalesidir" diyerek gerçek özgürleşmenin ancak düşünsel bağımsızlıkla mümkün olacağını vurguladı.

SÖMÜRGECİLİK YÖNTEMLERLE SÜRÜYOR

Esra Albayrak konuşmasında modern dünyada sömürge düzeninin biçim değiştirdiğini söyledi. Geçmişte toprak işgalleriyle kurulan hâkimiyetin bugün teknoloji, medya ve veri üzerinden devam ettiğini belirten Albayrak, özellikle dijital platformların küresel güç ilişkilerinde belirleyici hale geldiğine dikkat çekti.

YAPAY ZEKÂ UYARISI

Albayrak, yapay zekâ sistemlerinin tek merkezli veri kaynaklarıyla geliştirilmesinin yeni eşitsizlikler doğurabileceğini söyledi. Dijital dünyada kullanılan algoritmaların, hangi toplumların görünür olacağını ya da hangi bilginin öne çıkacağını belirlediğini ifade eden Albayrak, bunun gelecekte yeni bir bağımlılık alanı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

"Dijital yerli" kavramına da değinen Albayrak, teknoloji dünyasında kullanılan birçok kavramın geçmişteki sömürge düzenlerini çağrıştırdığını söyledi. Yapay zekâ modellerinin yalnızca belirli kültürlerin bakış açısıyla geliştirilmesinin küresel ölçekte yeni sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

ÜÇ AŞAMALI ÇAĞRI

Esra Albayrak, konuşmasında sömürgecilikten arınabilmek için şu 3 temel konuya dikkat çekti:

1-Bilginin yeniden toplumların kendi kavramları ve kültürel referanslarıyla üretilmesi.

2-Eğitim sistemlerinden yapay zekâ modellerine kadar kurumların sömürgeci kodlardan arındırılması.

3-Küresel sistemde daha adil ve çok merkezli bir yapının kurulması.

İSTANBUL VURGUSU

Forumun İstanbul'da düzenlenmesinin sembolik açıdan önemli olduğunu belirten Albayrak, dünyanın artık yalnızca Batı merkezli düşünce sistemleriyle açıklanamayacağını söyledi. İstanbul'un farklı medeniyetleri buluşturan tarihi rolüne dikkat çeken Albayrak, daha adil bir dünya düzeni için ortak bir düşünsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu ifade etti.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Bugün de devam edecek olan forum, farklı disiplinlerden çok sayıda uluslararası ismi İstanbul'da buluşturdu. Dekolonyal teori alanındaki çalışmalarıyla tanınan Walter Mignolo, Frantz Fanon'un kızı ve uluslararası hukuk uzmanı Mireille Fanon, eski Fransız futbolcu ve ırkçılık karşıtı aktivist Lilian Thuram, Müzisyen Yusuf İslam, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Enis Doko ve Prof. Joseph Massad etkinliğin dikkat çeken konuşmacıları arasında yer aldı. Forum kapsamında akademik oturumların yanı sıra sergiler, kültürel etkinlikler ve film gösterimleri de gerçekleştirilecek.