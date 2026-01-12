WhatsApp, 3 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olmayı sürdürüyor. Bu devasa kullanıcı kitlesi sayesinde platform düzenli olarak yenilikler sunuyor.
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem
WhatsApp’ın kullanıcı adı özelliğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Artık telefon numarasını bilmediğiniz kişilere yalnızca kullanıcı adı üzerinden mesaj gönderebileceksiniz. Bu tür sohbetlerde her iki tarafın numarası da tamamen gizli kalacak.
Uzun zamandır beklenen kullanıcı adı özelliği de tam bu kapsamda geliştiriliyordu. Böylece numara paylaşmadan, sosyal medya tarzında iletişim mümkün hale gelecekti.
Son betada WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni detaylar oldukça dikkat çekici.
Kullanıcı profiline bakıldığında artık telefon numarası yerine yalnızca kullanıcı adı görünecek.
'Sadece kullanıcı adıyla sohbet başlatılabilecek.'
Görüntülerde de net şekilde ortaya çıktığı üzere WhatsApp, telefon numarası zorunluluğunu kaldırarak yakında kullanıcı adlarıyla doğrudan sohbet başlatma imkânı verecek.
Böyle başlayan sohbetlerde profil kısmında numara yerine kullanıcı adı yer alacak.
Bu yenilik, karşılıklı numara görünürlüğünü ortadan kaldırdığı için gizlilik ve güvenlik açısından büyük bir adım. Bilinmeyen biriyle yazışırken kişisel telefon bilgisi ifşa olmayacak.
Kullanıcı adları, normalde numaranın bulunduğu başlık alanında ve sohbet içinde görüntülenecek. Yalnızca rehberinizde kayıtlıysa numara görünebilecek.
Numara olmasa dahi mesajlaşma, arama, medya gönderme, sesli mesaj gibi tüm işlevler sorunsuz çalışacak.
Tüm sohbetler uçtan uca şifrelemeyle korunmaya devam edecek.
WhatsApp’ın bu özelliği uzun süredir geliştirme aşamasında. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı.