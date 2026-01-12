Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem

WhatsApp’ın kullanıcı adı özelliğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Artık telefon numarasını bilmediğiniz kişilere yalnızca kullanıcı adı üzerinden mesaj gönderebileceksiniz. Bu tür sohbetlerde her iki tarafın numarası da tamamen gizli kalacak.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 1

WhatsApp, 3 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olmayı sürdürüyor. Bu devasa kullanıcı kitlesi sayesinde platform düzenli olarak yenilikler sunuyor.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 2

Uzun zamandır beklenen kullanıcı adı özelliği de tam bu kapsamda geliştiriliyordu. Böylece numara paylaşmadan, sosyal medya tarzında iletişim mümkün hale gelecekti.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 3

Son betada WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni detaylar oldukça dikkat çekici.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 4

Kullanıcı profiline bakıldığında artık telefon numarası yerine yalnızca kullanıcı adı görünecek.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 5

'Sadece kullanıcı adıyla sohbet başlatılabilecek.'

Görüntülerde de net şekilde ortaya çıktığı üzere WhatsApp, telefon numarası zorunluluğunu kaldırarak yakında kullanıcı adlarıyla doğrudan sohbet başlatma imkânı verecek.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 6

Böyle başlayan sohbetlerde profil kısmında numara yerine kullanıcı adı yer alacak.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 7

Bu yenilik, karşılıklı numara görünürlüğünü ortadan kaldırdığı için gizlilik ve güvenlik açısından büyük bir adım. Bilinmeyen biriyle yazışırken kişisel telefon bilgisi ifşa olmayacak.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 8

Kullanıcı adları, normalde numaranın bulunduğu başlık alanında ve sohbet içinde görüntülenecek. Yalnızca rehberinizde kayıtlıysa numara görünebilecek.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 9

Numara olmasa dahi mesajlaşma, arama, medya gönderme, sesli mesaj gibi tüm işlevler sorunsuz çalışacak.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 10

Tüm sohbetler uçtan uca şifrelemeyle korunmaya devam edecek.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 11

WhatsApp’ın bu özelliği uzun süredir geliştirme aşamasında. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 12
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 13
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 14
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 15
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 16
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 17
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 18
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 19
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 20
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 21
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 22
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 23
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 24
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 25
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 26
Numarasız mesajlaşma devri başlıyor: WhatsApp'ta yeni dönem - Resim: 27
Kaynak: Haber Merkezi
