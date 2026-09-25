TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

Örgütün fesih ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur. İkincisi, bu süreci yürütecek olan yürütmenin bünyesinde kurulmuş olan kurul, görevini yerine getirecek. Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri takip edecek, yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Kurulu. Bu üç önemli sigorta, bu sürecin ciddi şekilde garantisidir.

KURTULMUŞ'TAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısında bulunarak, "Türkiye’nin yeni, fevkalade kapsayıcı, demokrat, kuşatıcı ve gerçekten insan haklarını, özgürlüklerini esas alan, hukukun üstünlüğünü teyit eden yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu, ekmek gibi, su gibi, aşımız gibi bir zorunluluktur. Darbe anayasalarının izlerinden Türkiye'nin kurtulması lazım. Herkesin bu benim anayasam diye sahipleneceği bir anayasanın oluşması lazımdır. Bu şarttır, elzemdir, vakti gelmiştir" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

"Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade TBMM'nindir, 360 bulunduğu anda TBMM seçimleri yenileme kararı alır. Seçimlerin yenilenmesi kararını alacak olan merci TBMM'dir" diye konuştu.