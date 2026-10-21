Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, Libya Temsilciler Meclisinin, 2019'dan beri yürürlükte olan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle kabulünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

'İTİRAZ VE KARŞI İDDİALARIN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu gelişmenin, dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine, her iki ülkenin meşru hak ve menfaatlerinin korunmasına ve Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın kalıcı hale gelmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İki egemen devletin karşılıklı iradesiyle attığı bu adıma yönelik dışarıdan yapılan itiraz ve karşı iddiaların bizim açımızdan hiçbir hükmü yoktur. Türkiye ile Libya, kendi geleceklerine ilişkin kararları alma iradesine ve kudretine sahiptir. Türkiye, güçlü ve ilkeli dış politikası ile hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunurken Akdeniz havzasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm bölge ülkeleriyle diyalog ve işbirliğini geliştirmeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

İmzalanan mutabakat anlaşmasından sonra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiği öne sürülmüştü. Atina yönetimi, anlaşmanın bölgedeki diğer devletlerin egemenlik haklarını da ihlal ettiğini iddia etmişti.

Gerçekleşen açıklamada, Türkiye ile Libya'nın deniz yetki alanlarını sınırlandıracak karşılıklı veya bitişik kıyılara sahip olmadığı savunulmuştu.

'GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya Doğu Akdeniz'deki istikrarı olumsuz etkileyebilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Atina yönetimi, Libya Temsilciler Meclisinin kararı ile ilgili gelişmelerin ortak ve müttefik ülkelere bildirildiğini duyurmuştu. Yunanistan, egemenlik haklarını korumak amacıyla gerekli gördüğü tüm uygun tedbirleri alacağını ifade etmişti.