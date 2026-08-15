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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026'nın kapanış töreninde dış politika ve terörle mücadele gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TERÖR MESELESİNİ GERİDE BIRAKIYORUZ"

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır enerjisini tüketen terör sorununu geride bırakmaya hazırlandığını ifade eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu coğrafyada, yaklaşık Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de Kürtler de diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir."

Kurtulmuş, yalnızca Türkiye'de değil, bölgede de Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer halkların birlikte yaşayacağı terörsüz bir dönemin inşa edileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN TEK EKSENİ MİLLİ VE YERLİ EKSENDİR"

Dış politikada "eksen kayması" eleştirilerine de değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin tek bir ekseni olduğunu belirterek, "Bizim eksenden anladığımız şey Türkiye'nin milli ve yerli eksenidir." dedi.

RUSYA-UKRAYNA AÇIKLAMASI

Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında İstanbul'da yürütülen müzakereleri hatırlatarak, o dönemde hazırlanan anlaşmanın farklı ülkelerin istememesi nedeniyle hayata geçirilemediğini öne sürdü.

Türkiye'nin çok taraflı ve çözüm odaklı diplomasi anlayışını sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, ülkenin uluslararası krizlerin çözümünde önemli bir aktör olmaya devam ettiğini ifade etti.