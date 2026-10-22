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Kaynak: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Terörsüz Türkiye süreci, fon krizi ve Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE İZLEME KURULU KURULACAK

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, Meclis’te yasanın öngördüğü İzleme Kurulunun oluşturulacağını açıkladı. Hazırlıkların önümüzdeki günlerde somutlaşacağını belirten Kurtulmuş, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

FON KRİZİNDE SORUMLULARA HESAP SORULMASI ÇAĞRISI

Fon krizine de değinen Kurtulmuş, haksız kazanç elde edenlerin ve usulsüzlük yapanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, sorumluların tamamından hesap sorulması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ MUTABAKATI AÇIKLAMASI

Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı hakkında da değerlendirme yapan Kurtulmuş, anlaşmanın herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığını ifade etti.