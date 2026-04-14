Bahçeli'nin 'Bayram sonrası süreç hızlansın' çıkışı, örgüt kanadında karşılık bulmadı. Silah bırakma sürecindeki sorunlar, süreci yavaşlattı. Hızlı başlayan süreç 'duraklama' dönemine girdi.
Numan Kurtulmuş'tan kritik çözüm süreci açıklaması: Silah bırakmada sorunlar var
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ikinci çözüm sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. PKK'nın silah bırakma konusunda sorunlar olduğunu belirten Kurtulmuş, "Örgüt bir çıkar sağlamaya çalışıyor olabilir" dedi.Derleyen: Aykut Metehan
PKK her ne kadar 'silah bıraktım' dese de fiili uygulamalara bakıldığında süreçteki belirsizlik ortaya çıktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazeteci İsmail Saymaz'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
PKK verdiği sözü yerine getirmeli
“Ramazan Bayramı’ndan sonra Mecliste demokratikleşme ve Terörsüz Türkiye yasaları görüşülmeye başlar” demiştiniz ama başlanmadı. Bu gecikme niye oldu ve ne zaman görüşmeler başlar?
Önce partilerin kendi hazırlıklarını bitirmesi lazım. Bunu biraz daha netleştirmek lazım. Buradaki esas mesele, örgütün tamamen silah bırakması ve tasfiye sürecinin daha görünür hale gelmesidir.
Silah bırakma askıya mı alındı, gecikti mi?
Evet, bir gecikme var tabi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz takip ediyor. Öncelikle sürecin en azından tatminkar düzeyde sürdürüldüğünün görülmesi lazım.
Ne zamana yetişir düzenlemeler?
Benim kanaatim, meselenin hızlanması lazım. Uluslararası konjonktürde aleyhimize veya bölgenin aleyhine olacak bir gelişme bu süreci de etkiler. Onun için bir an evvel bitirmekte fayda var.
Paralel bir süreç değil herhalde. Silah bırakmayla Meclisteki yasal düzenlemeler beraber gitmiyor. Birisi bittikten sonra diğeri başlayacak anlaşılan.
Kritik eşik, örgütün kendisini feshetmesi. Örgüt, “Kendimi feshettim” deklarasyonunu ve silah bırakma töreni yaptı. Ama devamının gelmesi lazım. Öncelik, sonralık sıralamasından ziyade, tüm partilerin büyük oranda mutabık kaldığı bir düzenleme yapılması lazım.
Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bundan daha üstte bir sorumluluk yapılamaz. Bütün partiler bir araya geldi. Parlamentoda bir komisyon kuruldu. En hayati meseleydi. Şimdi örgütün de kendi üzerine düşeni yerine getirmesi lazım. Burada gecikme var, sıkıntı var.
Siz neye bağlıyorsunuz? İlk gelen istihbarat raporları daha olumluydu. Yani silah bırakmanın teyidinin kısa süreli olabileceğiydi. Ama şimdi farklı.
Zamana yayarak bölgedeki gelişmelerden örgütün lehine sonuç elde edilebilir mi gibi düşünüyor olabilirler. Bilmiyorum ama beklenti, bir an evvel bu verdikleri sözü yerine getirmeleridir.