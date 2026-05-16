Numan Kurtulmuş, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen “Küresel Adalet Arayışı” konferansında yaptığı konuşmada küresel ekonomik sisteme yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kurtulmuş, dünyadaki gelir dağılımı eşitsizliğinin insanlık için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kurtulmuş, dünya nüfusunun yüzde 1’lik kesiminin toplam servetin yarısına sahip olduğunu belirterek, “Firavunlar döneminde bile böyle bir eşitsizlik olmadı” ifadelerini kullandı. Küresel ekonomik düzeni “vahşi kapitalizm” ve “vampir kapitalizm” sözleriyle eleştiren Kurtulmuş, savaşların ve krizlerin büyük sermaye çevrelerine kazanç sağladığını savundu.

“HANİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİLERİ VAR YA…”

Konuşmasında Türkiye’nin mevcut durumunu Osmanlı’nın kuruluş dönemine benzeten Kurtulmuş, “Hani Diriliş Ertuğrul dizileri var ya aynen öyle” diyerek dikkat çeken bir örnek verdi. Osmanlı’nın kuruluş yıllarında küçük bir oba olduğunu söyleyen Kurtulmuş, diğer beyliklerin birbirleriyle mücadele ettiğini, Osmanlı’nın ise yönünü Avrupa’ya çevirdiğini belirtti. Türkiye’nin bugün benzer bir tarihsel eşikte bulunduğunu savunan Kurtulmuş, “Osmanlı’nın Domaniç’teki durumu neyse Türkiye’nin bugünkü vaziyeti de odur” dedi.

Kurtulmuş ayrıca Birleşmiş Milletler’i işlevsiz olmakla suçladı ve Gazze’de yaşananlar karşısında uluslararası sistemin etkisiz kaldığını öne sürdü.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin küresel adalet arayışında öncü ülke olacağını savunan Kurtulmuş, “Küresel adalet arayışının merkezinde Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı.