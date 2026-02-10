TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın feshini başlatan İmralı Süreci kapsamında kurulan Meclis komisyonunda sona gelindiğini duyurdu. Komisyonun önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ifade etti.

"Geçtiğimiz hafta komisyonun rapor yazımı ekibi çalışmalarının sona geldiğini açıklamıştı. Bununla ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, çok titiz bir çalışmayı sürdürdüklerini, önce 20 komisyon çalışmasında Türkiye'nin farklı kesimlerinden 137 değerli insanı burada dinlediklerini belirtti.

Herkesin kendi görüşlerini ifade ettiğini belirten Kurtulmuş, “Fevkalade olgun bir demokratik zeminde kimsenin bir diğerinin görüşüne müdahale etmeden bu salona bildiğiniz gibi müzakereler gerçekleşti. Arkasından komisyona katılan bütün siyasi partiler, kendi siyasal tutum belgeleri mahiyetindeki konuya ilişkin raporlarını TBMM Başkanlığı'na takdim etti. Bu da biliyorsunuz kamuoyu ile paylaşıldı” ifadelerini kullandı.

‘AĞZIMDAN TEK BİR KELİME ALAMAZSINIZ’

Kurtulmuş, "Ortak raporla ilgili 'umut hakkı' tartışmaları vardı. Bu konuda bir içerik olacak mı ortak raporda. Komisyonun görev süresi uzar mı ortak rapor yazımı uzarsa?" sorusuna ise, "Komisyonda hazırlık süreci içerisinde tartışılan konuların ne olduğunu rapor tam nihai şekliyle ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşmak en doğrusudur. Dolayısıyla içerikle ilgili ağzımdan bir kelime dahi alamazsınız. Komisyonun görevi bu raporu hazırlamak” sözlerini sarf etti.

‘SÜRECİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ ÖCALAN’DIR’

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, grup toplantısında Suriye’de 30 Mart mutabakatının sağlanmasından sonra Türkiye’de çözüm sürecinin hızlanması çağrısı yaptı.

Demokratikleşme, hukuk ve özgürlükler perspektifiyle yaklaştıklarını vurgulayan Hatimoğulları “Umut hakkı, Sayın Abdullah Öcalan dâhil ağırlaştırılmış müebbet rejimindeki siyasi tutsaklar için tanınmadan hukuki zemin eksik kalır. Barış sürecinin en önemli aktörü Sayın Abdullah Öcalan’dır ve buna göre hareket edilmelidir” sözlerini sarf etti.