Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çözüm süreci komisyonunda son aşamaya gelindiğini duyurdu.

"5 Ağustos'tan bu yana 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı. Ayrıca raporlama safhasına geçtik. Orada da baya bir mesafe aldık. Önce her parti kendi raporunu kamuoyuyla paylaştı, arkasından da bu raporlarda uzlaşan ya da uzlaşmaya yakın olanlar üzerinde son derece tiziz, fevkalade ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz. Son noktaya gelinmiştir. Önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanacak bu sapor komisyon üyelerine takdim edilerek onların görüşleri de alındıktan sonra ümit ediyorum ki ittifakla kabul edilerek ya da nitelikli çoğunlukla kabul edilerek TBMM Komisyonu'nun ortak bir raporu olarak o raporun son bölümünde yer alacak olan somut teklifler de TBMM'ye sunulacak ve Meclis kendi takvimi içerisinde bu konuyla ilgili yasal hazırlıkları yaparak Meclis Genel Kurulu'na sunacaktır. Komisyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Bir an evvel bitirmek için arkadaşlarımız samimiyetle gayret ediyor."