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Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

TRUMP'IN CNN TÜRK'E YAPTIĞI AÇIKLAMAYI HATIRLATTI

CNN Türk'e yaptığı açıklamada Sayın Trump'ın söylediği "Eğer bu iş Türkiye'de olmasaydı ben belki gitmezdim." noktasına getirmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan çok önemli. Artık güvenlik sadece askerle, sadece silahla, sadece bombayla temin edilebilecek bir husus değil. Savaşmak kadar barışmanın da önemli olduğu ortaya çıkıyor. Aslında NATO'nun bir güvenlik şemsiyesi olduğu aşikar ama nasıl bir barış perspektifi geliştirir ve barışın oluşmasına nasıl katkıda bulunabilir? Bunların üzerinde de yoğunlaşmasının şart olduğunu düşünüyorum. İnşallah verimli toplantılar olur. Ama toplantıya girerken hem Avrupa kıtasındaki dengeler hem Euro Atlantik dengeleri bakımından ortaya çıkan gerilimler hem de NATO'nun geleceğine ilişkin farklı düşüncelerin olduğu çok farklı fikirlerin gündemde olduğu bir döneme giriyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Yıllardır birçok ülke PKK terörüne destek verdi, silah verdi... Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Dış faktörleri Türkiye gördü. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak. Terör işinin yüzde 80'i bitmiştir. Türkiye'nin bölgesel gücü arttı. Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil bunu gördüler.

Komisyon çalışmalarını gerçekleştirirken bütün partilerin çalışmalara katkı sunmasını önemli gördüm. Cumhuriyet Halk Partisinin bu komisyonda bu konuya sahiplenmesini katkı sunmasını önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin aynı tutumu sürdürmesini bekliyorum. Terörün maliyeti 1,3 trilyon dolardı. O zamanki kayıp buydu 2 katı olduğunu da düşünüyorum.

Süreci başından itibaren bu sürecin içerisinde hiç bir yerinde taviz verilmedi. Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Teröre karşı taviz verilmedi.

CHP'DEKİ GELİŞMELER

CHP'nin görüntüsünden rahatsızım. TBMM Başkanlığı bir mahkeme değil. CHP'nin sorunu kendi iç sorunu. Türkiye'nin her zaman büyük hedefleri oldu. Daha da ileri hedefler ortaya konulması gerekiyor. Oluşan bu pozitif atmosfer ile daha güçlü hale gelecek. Belki biz görmeyeceğiz eminim ki Türkiye bu gidişatını sürdürdüğünde yeni bir dünyanın öncüsü olacak.