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Kaynak: AA / ANKA

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program kapsamında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri ve hayatını kaybeden gaziler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlid programına, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da katıldı. Arpaguş, mevlidin ardından dua etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI VE ANI TAŞI'NA KARANFİL BIRAKILDI

Mevlid programının ardından Kurtulmuş, TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kurtulmuş ve milletvekilleri anıta karanfil bıraktı.

Anıttaki programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Pervin Buldan ve Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ile 15 Temmuz gazileri katıldı. Heyet daha sonra TBMM Ana Bina Şeref Holü'nde bulunan Anı Taşı'na da karanfil bıraktı.

MECLİS'TE 15 TEMMUZ SERGİLERİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla TBMM Şeref Holü'nde "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "15 Temmuz'un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" ile Basın İlan Kurumunun "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Sergileri gezen Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, hain bombalamanın gerçekleştiği alanın hemen yanında böyle bir serginin açılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Darbe girişiminden bu yana 10 yıl geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, "15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, asla unutturmayacağız. Hep beraber birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin istiklaline ve istikbaline kasteden, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yekvücut olarak birlikte olacağız. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve ülkenin ileriye gitmesi için mücadelemizi güçlendireceğiz. İnşallah bu sergi acımızı asla unutmamaya vesile olur. 15 Temmuz'un o hain darbe teşebbüsüne karşı millet olarak hep uyanık olmamıza vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.