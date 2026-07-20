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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen düzenlemeye ilişkin taslağın, yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’teki makamında görüşecek. Ardından Dem Parti Meclis grubunu ziyaret edecek.

Kurtulmuş yarın 16:00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeceği belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞÜLECEK

İki isim arasında yapılacak görüşmenin gündem maddeleri ise Terörsüz Türkiye süreciyle bu kapsamda çıkarılması planlanan çerçeve yasa olacak. Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında bir uzlaşı arayışında olduğu ve Kılıçdaroğlu dışında TBMM'de grubu bulunan siyasi parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceği ifade ediliyor.

Kurtulmuş'un bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, AK Parti ve Yeni Yol Partileriyle de görüşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında "Çerçeve Yasa"nın temmuz ayına kadar TBMM'ye gelmesi bekleniyordu.

Bunun için geçen hafta İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.