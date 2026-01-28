Tether CEO’su Paolo Ardoino, Bloomberg’e açıklamalarda bulundu. Şirketin altın piyasasındaki rolünün giderek büyümesini beklediğini söyleyen Paolo Ardoino, jeopolitik rakiplerin ABD’ye karşı altın destekli bir dolar alternatifi başlatmasının muhtemel olduğunu ve bunun Tether’in piyasadaki konumunu güçlendireceğini açıkladı.

HAFTADA İKİ TON ALTIN ALIYOR

Ardoino daha önce de altının “herhangi bir ulusal para biriminden mantıksal olarak daha güvenli bir varlık” olduğunu söylemişti.

Tether, haftada bir ila iki ton altın alıyor ve önümüzdeki birkaç ay boyunca bu hızla devam etmeyi hedefliyor. Tether CEO'su altın destekli dolar planını da açıkladı.

140 TON STOKLAMIŞ

Şirketin şu anda elinde yaklaşık 140 ton altın bulunduğu ve bu rezervin değerinin yaklaşık 23 milyar dolar olduğu Ardoino açıkladı.

Şirketin elinde, Soğuk Savaş döneminde İsviçre’de inşa edilmiş bir nükleer sığınakta altınların saklandığını söyledi.