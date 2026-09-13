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China General Nuclear Power Group (CGN) tarafından geliştirilen Hualong One 2.0, tesislerin inşasını, işletilmesini ve bakım süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Reaktörün güvenlik altyapısında yapılan geliştirmeler sayesinde, olası kaza sonrasında ilk 72 saat boyunca hiçbir operatör müdahalesine ihtiyaç duyulmuyor. Çok katmanlı savunma sistemini koruyan yeni tasarımda 14 güvenlik özelliği optimize edilirken, otomatik işletim oranı yüzde 66 artırılarak tepki süreleri minimuma indirildi.

Fiziksel yapısı belirgin şekilde sadeleştirilen reaktörde boru hattı uzunluğu yüzde 31, proses vanası sayısı ise yüzde 25 azaltıldı. Ayrıca nükleer ada binalarının hacmi yüzde 21, genel kurulum hacmi ise yaklaşık yüzde 33 oranında küçültüldü. Kritik ekipmanlarında yüzde 100 yerlilik oranına ulaşabilecek şekilde tasarlanan sistem, sektör ortaklarıyla yapılan yaklaşık 100 optimizasyon çalışmasının ardından nihai formunu kazandı.

GÖSTERİM PROJESİ GUANGDONG'DA YÜKSELECEK

Dünya genelinde bugüne kadar 10 adedi ticari işletmeye alınan, 37 adedi ise onaylanarak inşa aşamasına geçen Hualong One serisinin yeni versiyonu saha uygulamasına geçiyor. Çin Devlet Konseyi Yürütme Toplantısı'nda onaylanan yeni nükleer güç üniteleri kapsamında, Guangdong'daki Taipingling Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü fazı Hualong One 2.0'ın ilk gösterim projesi olarak hayata geçirilecek.