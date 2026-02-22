ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde yeni bir temas ihtimali gündeme geldi. ABD’li yetkililerin, Tahran yönetiminin ayrıntılı bir teklif sunması halinde kısa sürede yeni görüşmelere başlayabileceği belirtildi.

Axios’un üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran’ın önümüzdeki 48 saat içinde bir taslak anlaşma sunması durumunda Amerikan müzakere heyeti cuma günü İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak görüşmelere katılmaya hazır olacak. Haberde, tarafların anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamasının planlandığı ifade edildi.

Aynı kaynak, kapsamlı bir anlaşma sağlanmadan önce geçici bir uzlaşı ihtimalinin de taraflar arasında değerlendirilebileceğini aktardı.

ABD’li yetkililerin değerlendirmesine göre, yürütülen diplomatik girişim Washington yönetiminin İran’a yönelik daha sert seçenekleri gündeme almadan önce tanıyabileceği son fırsatlardan biri olarak görülüyor.