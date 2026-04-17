Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu

Akkuyu NGS 2. Güç Ünitesi’nde iç koruma kabuğunun 6. katmanı kuruldu. 141 tonluk dev metal yapı 4 saatte monte edildi, reaktör binasının yüksekliği 51,5 metreye ulaştı

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 1

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2. Güç Ünitesi’nin reaktör binası iç koruma kabuğunun 6. katmanının kurulumu yapıldı. Yapının tasarım konumuna montajının yaklaşık 4 saat sürdüğü belirtildi.

1 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 2

Yaklaşık 40 uzmanın görev aldığı montaj çalışması planlandığı şekilde yapıldı. Paletli vinç bomuna sabitlenen özel taşıma kirişi, ayrı hidrolik silindirler aracılığıyla konum ayarı yapılarak yapının hassas şekilde konumlandırılmasını sağladı. Kurulumdan sonra 2. Güç Ünitesi’nin reaktör binasının yüksekliği 8,28 metre artarak 51,5 metreye ulaştı.

2 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 3

Altıncı katmanın kurulumu, Akkuyu NGS’nin 2. ve 3. Güç Üniteleri arasında yer alan özel bir montaj sahasında yapıldı. Yaklaşık 30 uzman, 3 ay boyunca 30 ayrı bloğu bir araya getirerek, 44 metre çapında ve 141 ton ağırlığında tek bir metal yapı oluşturdu.

3 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 4

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İç koruma kabuğunun bileşenlerinin montajı, yüksek hassasiyet ve ekiplerin koordineli çalışmasını gerektiriyor.

4 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 5

Bu, birbirinden bağımsız elemanların teslimatı ve boşaltılmasından tasarım konumuna montajına ve ardından betonlanmasına kadar her aşamanın önemli olduğu karmaşık bir mühendislik operasyonudur.

5 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 6

İkinci Güç Ünitesi’ndeki çalışmalar istikrarlı bir tempoda ilerliyor, sırada reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesiyle kapatılması var” dedi.

6 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 7
7 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 8
8 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 9
9 10
Nükleer güvenlikte kritik adım: 6’ıncı katman başarıyla kuruldu - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro