Türk nükleer enerji firması Nuclean ile Kanada merkezli küresel yatırım şirketi Portland Holdings arasında, Küçük Modüler Nükleer Reaktörler (SMR) ve yeni nesil nükleer teknolojileri kapsayan stratejik bir iyi niyet anlaşması imzalandı. Geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha küçük ayak izine sahip olan, modüler yapısı sayesinde hızlı inşa edilebilen, düşük maliyetli ve yüksek güvenlikli SMR teknolojisi, Türkiye’nin enerji vizyonunda kritik bir yer tutuyor.

Türkiye Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ile Portland Holdings Investco Limited Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Rogerio Tippe’nin katılımıyla gerçekleşen imza töreni, Kanada'nın köklü nükleer birikimi ile Türkiye’nin büyüyen nükleer sanayi potansiyelini bir araya getirdi. Bu stratejik ortaklık kapsamında iki ülke; nükleer alanda uzmanlaşmış iş gücünün yetiştirilmesinden yeni nesil sistemlerde AR-GE ve veri aktarımına kadar geniş bir alanda ortak projeler yürütecek. Ayrıca Türk ve Kanadalı şirketlerin ortak üretim süreçleri geliştirmesi, Türkiye'deki yerel sanayinin nükleer standartlara uyumunun hızlandırılması ve projelerin hayata geçirilmesi için küresel sermaye fırsatlarının değerlendirilmesi gibi kritik alanlarda da bağlar güçlendirilecek.

Ortaklığın küresel ölçekteki önemine değinen Nuclean Yönetim Kurulu Üyesi Koray Tuncer, bu adımın Türk sanayisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tuncer, yerli firmaların Kanada'nın gelişmiş nükleer ağında yer alan üniversiteler, ulusal laboratuvarlar, kamu hizmeti şirketleri ve mühendislik devleriyle doğrudan temas kurma şansı yakalayacağını vurguladı.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi de tarafların birbirini tamamlayan yetkinliklerine dikkat çekerek, Portland Holdings'in Kanada'nın nükleer ekosistemine küresel bir kapı aralayacağını, Nuclean'ın ise çoklu teknoloji sağlayıcılarını bir araya getiren yerel SMR platform yapısıyla sürece liderlik edeceğini ifade etti. Dernek olarak bu iş birliğine sektörel düzeyde tam destek ve stratejik altyapı sunacaklarını belirten Çiftçi, temel amaçlarının Türkiye'nin yeni nesil nükleer enerji alanında dünyada söz sahibi ve oyun kurucu bir aktör olma hedefini somut kanallarla desteklemek olduğunu dile getirdi.