Nükhet Duru’nun, “Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için oldukça iyi kazanç elde ettim” şeklindeki sözlerini paylaşan sanatçı, kısa ama dikkat çekici bir mesajla karşılık verdi: “Benim için zevkti.”

Duru'nun açıklaması sosyal medyada hızla yayılırken, The Weeknd’in paylaşımı da büyük ilgi gördü. Duru, katıldığı bir televizyon programında The Weeknd’in 2014 yılında yayımlanan Often adlı parçasında kendi eserinden yararlanılmasıyla ilgili konuşmuştu. Deneyimli sanatçı, bu kullanım sayesinde önemli bir gelir elde ettiğini ifade etmişti.

“BENİM İÇİN ZEVKTİ”

Sosyal medyada gündem olan bu sözler, kısa sürede The Weeknd’in de dikkatini çekti. Ünlü müzisyen, Nükhet Duru’nun açıklamasını Instagram hikâyesinde paylaşarak Türk sanatçıya “Benim için zevkti” mesajıyla karşılık verdi.

2014’te yayımlanan “Often”, The Weeknd’in kariyerindeki en popüler şarkılardan biri olarak uzun süre listelerde yer almıştı. Aradan geçen yıllara rağmen şarkının yeniden gündeme gelmesi, özellikle sosyal medyada müzikseverlerin ilgisini çekti.