Nükhet Duru’dan 'Paşa Paşa Muhabbetler’de çarpıcı Reha Muhtar itirafı: Reddedilince bakın ne yapmış?

Nostalji dolu “Paşa Paşa Muhabbetler” programının son konuğu Nükhet Duru oldu. Ünlü şarkıcı, İzzet Çapa’nın sorularıyla geçmişe dönerek Reha Muhtar ile yaşadığı rahatsız edici gerilimi ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Nükhet Duru, İzzet Çapa'nın "Paşa Paşa Muhabbetler" programında Reha Muhtar'ın kendisine yakınlaşma girişiminde bulunduğunu ilk kez açıkladı. Reddetmesi üzerine ünlü televizyoncunun "zayıf noktasını bulun" dediğini belirten Duru'nun sözleri sosyal medyayı salladı.
Duru, televizyoncunun kendisine yönelik bir “yakınlaşma girişimi” olduğunu belirterek büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti.
Ünlü sanatçı Nükhet Duru, İzzet Çapa’nın YouTube’daki “Paşa Paşa Muhabbetler” programına katılarak yıllardır sakladığı çarpıcı bir anıyı anlattı.
Programda İzzet Çapa’nın “Reha Muhtar ile bir sorununuz var mıydı?” sorusuna karşılık veren Duru, “bana girişimde bulundu” diyerek şöyle devam etti:
“Ben gerildim. Böyle bir şeyi asla düşünmüyorum dedim. Çünkü TV'deki imajıyla benim muhabbet edebileceğim bir insan olduğunu asla düşünmedim. Benim reddetmelerim, davetlere karşı gelmelerim sonrası demiş ki 'bu hanımın sıkıntılı zayıf bir noktası nedir bulunuz'.”
Nükhet Duru’nun bu samimi itirafları sosyal medyada geniş yankı buldu ve büyük ilgi gördü.
NÜKHET DURU KİMDİR?
Nükhet Duru, 19 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk şarkıcı ve oyuncudur. Aslen Niğde'nin Bor ilçesinden gelen bir ailenin kızıdır. Kandilli Kız Lisesi mezunudur.
Çocukluğunda, 11 yaşındayken anne ve babasının ayrılığı nedeniyle yaşadığı travma sonucu geçici felç geçirmiş ve yaklaşık bir yıl yürüyememiştir.
Müzik kariyerine 1971 yılında Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solist olarak başlamıştır. 1970'ler ve 1980'lerde Türkiye'nin en popüler kadın seslerinden biri olmuş; pop, dans müziği, caz ve Türk Sanat Müziği eserlerini yorumlamasıyla tanınmıştır.
İlk plağı 1974'te çıkmış, "Beni Benimle Bırak" gibi hit şarkılarıyla altın plak kazanmıştır. Kariyeri boyunca sayısız albüm, konser, televizyon programı, müzikal ve sinema filmiyle uzun soluklu bir başarı elde etmiştir.
Özel hayatında iki evlilik yapmış (Dikran Masis ve Özalp Birol), ilk evliliğinden Cem Masis adında bir oğlu vardır.
REHA MUHTAR KİMDİR?
Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk televizyon programcısı, haber sunucusu, yorumcu ve gazetecidir. Aslen Kerküklü Irak Türkmeni kökenlidir.
Babasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğunu Ankara ve İstanbul arasında geçirmiştir.
TED Ankara Koleji'nde orta ve lise eğitimini tamamlamış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur.
Kariyerine 1980'lerde gazetecilikle başlamış, Milliyet, Akşam, Star, Sabah gibi gazetelerde çalışmıştır. TRT, Kanal D, Star TV gibi kanallarda haber sunuculuğu ve programcılık yapmış, "Ateş Hattı" gibi programlarla tanınmıştır.
Kendine has yorum tarzı ve tartışmalı çıkışlarıyla Türk televizyon tarihinin ikonik isimlerinden biridir.
Reha Muhtar'ın oyuncu Deniz Uğur ile ilişkisinden Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları vardır. Ayrıca şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babasıdır.