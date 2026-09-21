Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor

Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor

Avrupa'nın küçük ülkelerinden birinde yaşanan personel açığı yabancı çalışanlara kapıyı araladı. Çok sayıda sektörde yeni çalışan aranırken, bazı mesleklerde aylık gelirlerin 200 bin TL'nin üzerine çıkması dikkat çekiyor.

Kaynak: Diğer
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Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor - Resim: 1

Yaklaşık 90 bin kişilik nüfusa sahip bir Avrupa ülkesi, farklı sektörlerde artan personel ihtiyacını karşılamak için yabancı iş gücüne yöneldi. Yüksek yaşam standardıyla öne çıkan ülkede sağlık, eğitim, turizm ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda çalışan açığı bulunuyor.

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Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor - Resim: 2

Newsweek'in aktardığı verilere göre ülkede Mayıs 2026 itibarıyla ortalama maaş 2 bin 760 euroya yükseldi. Maaşlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artış kaydedildi.

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Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor - Resim: 3

BAZI SEKTÖRLERDE MAAŞLAR 200 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Çalışanların elde ettiği gelir sektöre göre önemli ölçüde değişiyor. Finans sektöründe ortalama maaş yaklaşık 4 bin 972 euro seviyesine ulaşırken, enerji sektöründe ortalama gelir 3 bin 608 euro civarında seyrediyor.

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Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor - Resim: 4

Otel ve restoran çalışanlarının ortalama maaşı 2 bin 152 euro, tarım sektöründe çalışanların ortalama geliri ise yaklaşık 2 bin euro olarak açıklandı.

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Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor - Resim: 5

BU MESLEKLERDE ÇALIŞAN ARANIYOR

Ülkede özellikle sağlık, eğitim, yaşlı ve hasta bakımı, ev hizmetleri ve toplu taşıma alanlarında çalışan ihtiyacı bulunuyor.

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Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor - Resim: 6

Turizm sektörü de personel açığının yoğun şekilde hissedildiği alanların başında geliyor. Garson, temizlik görevlisi ve aşçı gibi mesleklerde çalışan ihtiyacı dikkat çekiyor. 2026 yılında otel ve restoranlardaki personel açığının karşılanması amacıyla ek çalışma izinleri de tahsis edildi.

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Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor - Resim: 7

ÇALIŞAN ARAYAN ÜLKE ANDORRA

Yüksek maaşları ve yabancı çalışan ihtiyacıyla dikkat çeken ülkenin Andorra olduğu belirtildi.

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Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor - Resim: 8

Fransa ile İspanya arasında bulunan ve yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı ülke, iş gücü açığını kapatabilmek için yabancı çalışanlara yöneliyor.

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