Yaklaşık 90 bin kişilik nüfusa sahip bir Avrupa ülkesi, farklı sektörlerde artan personel ihtiyacını karşılamak için yabancı iş gücüne yöneldi. Yüksek yaşam standardıyla öne çıkan ülkede sağlık, eğitim, turizm ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda çalışan açığı bulunuyor.
Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor
Avrupa'nın küçük ülkelerinden birinde yaşanan personel açığı yabancı çalışanlara kapıyı araladı. Çok sayıda sektörde yeni çalışan aranırken, bazı mesleklerde aylık gelirlerin 200 bin TL'nin üzerine çıkması dikkat çekiyor.Kaynak: Diğer
Newsweek'in aktardığı verilere göre ülkede Mayıs 2026 itibarıyla ortalama maaş 2 bin 760 euroya yükseldi. Maaşlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artış kaydedildi.
BAZI SEKTÖRLERDE MAAŞLAR 200 BİN TL'Yİ AŞIYOR
Çalışanların elde ettiği gelir sektöre göre önemli ölçüde değişiyor. Finans sektöründe ortalama maaş yaklaşık 4 bin 972 euro seviyesine ulaşırken, enerji sektöründe ortalama gelir 3 bin 608 euro civarında seyrediyor.
Otel ve restoran çalışanlarının ortalama maaşı 2 bin 152 euro, tarım sektöründe çalışanların ortalama geliri ise yaklaşık 2 bin euro olarak açıklandı.
BU MESLEKLERDE ÇALIŞAN ARANIYOR
Ülkede özellikle sağlık, eğitim, yaşlı ve hasta bakımı, ev hizmetleri ve toplu taşıma alanlarında çalışan ihtiyacı bulunuyor.
Turizm sektörü de personel açığının yoğun şekilde hissedildiği alanların başında geliyor. Garson, temizlik görevlisi ve aşçı gibi mesleklerde çalışan ihtiyacı dikkat çekiyor. 2026 yılında otel ve restoranlardaki personel açığının karşılanması amacıyla ek çalışma izinleri de tahsis edildi.
ÇALIŞAN ARAYAN ÜLKE ANDORRA
Yüksek maaşları ve yabancı çalışan ihtiyacıyla dikkat çeken ülkenin Andorra olduğu belirtildi.
Fransa ile İspanya arasında bulunan ve yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı ülke, iş gücü açığını kapatabilmek için yabancı çalışanlara yöneliyor.