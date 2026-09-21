Nüfusu bir ilçe kadar, maaşları dudak uçuklatıyor: 200 bin TL'yi aşıyor

Yaklaşık 90 bin kişilik nüfusa sahip bir Avrupa ülkesi, farklı sektörlerde artan personel ihtiyacını karşılamak için yabancı iş gücüne yöneldi. Yüksek yaşam standardıyla öne çıkan ülkede sağlık, eğitim, turizm ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda çalışan açığı bulunuyor.