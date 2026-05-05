Samsun’un Canik ilçesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye’de nüfusa kaydedilen ilk insansı robot olarak kayıtlara geçen CANİKMAN, Canik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı açılış toplantısında yer aldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçede devam eden projeler ve yatırımlar ele alınırken, toplantıyı takip eden CANİKMAN da meclis üyelerinin yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Toplantıda konuşan Sandıkçı, Canik’te eğitim, bilim ve teknoloji alanında çalışmaların sürdüğünü belirtti. CANİKMAN’ın özellikle öğrencilerle buluşturulduğunu ifade eden Sandıkçı, robotun Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenen atölyelerde aktif rol aldığını söyledi.

İlçede altyapı yatırımlarının da devam ettiğini dile getiren Sandıkçı, yürütülen iş birliği kapsamında 20 bin hanenin fiber internet altyapısına kavuşacağını açıkladı. Ayrıca mahalle konakları ve sosyal donatı alanlarının yapımının sürdüğünü belirtti.

CANİKMAN’ın gençlere ilham verdiğini vurgulayan Sandıkçı, teknoloji odaklı eğitim programlarıyla yeni neslin bu alana yönlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından sona erdi.