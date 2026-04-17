Bilecik'te Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden önemli bir uyarı yapıldı.

Yapılan uyarıda 2016 yılından itibaren uygulamaya konulan cipli Sürücü Belgelerinin 10 yıllık yenileme süresinin 2026 yılında dolduğu hatırlatılarak, Sürücü Belgesinin ön tarafında belirtilen kullanım süresi dolmadan değiştirilmesinin yasal zorunluluk olduğu belirtildi.

Sürücü Belgesinin yenilenmesi için yapılması gerekenlerinde sıralandığı uyarıda şöyle denildi:

"2016 Yılından itibaren uygulamaya konulan cipli Sürücü Belgelerinin 10 yıllık yenileme süresi 2026 yılında doluyor.

Sürücü Belgenizin ön tarafında belirtilen kullanım süresi dolmadan değiştirilmesi yasal zorunluluktur.

Sürücü Belgesi Başvuru İşlemleri için:

Sürücü Belgesi Sağlık raporu (Aile Hekiminden)

1 adet son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Sürücü Belgesi Kart Bedeli + Vakıf Hizmet Bedeli yatırılması (1.690.00 TL) + (425.00 TL)

Alo 199 veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınarak ilçe nüfus müdürlüklerinden işlem yapılabilecektir.

Sürücü Belgesi sahiplerine önemle duyurulur." denildi.