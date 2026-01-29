Geçen yıl günlük 33.3, aylık 1000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl günlük 42.33, aylık 1270 liraya çıkarıldı.

Ancak işverenlerin destekten yararlanabilmesi için belli şartlar gerekiyor. Asgari ücret desteğinden, prime esas kazancı toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri için 2600 lira ve altında; linyit, taşkömürü çıkarılan işyerleri için 3467 lira ve altında ücretle çalıştırılan sigortalılar yararlanacak.

DESTEĞİ ALACAKLAR

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 2026 yılı asgari ücret desteğinden kimler, nasıl yararlanacağına dair yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret desteği sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek. Çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan destekten yararlanılacak”

KİMLER ALAMAYACAK?

Örneğin, geçen sene işyerinde asgari ücret desteğinden yararlanılan çalışan sayısı 500 kişiyse ve bu yıl bu sayı 490 kişiye düşmüşse, destekten mahrum olacak. Kimlerin almayacağına dair ise Doğan, “Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmediği, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmediği, çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilmesi halinde destekten yararlanılamayacak” dedi.Ekonomist Noyan Doğan, 2026 yılı asgari ücret desteğinden kimler, nasıl yararlanacağını tek tek açıkladı.