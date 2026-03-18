Buna göre, 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde, çalışan başına işverene günlük 42.33 TL destek verilecek ve işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden düşürülecek.

Asgari ücret desteği ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanırken, asgari ücret desteğinden hangi işverenlerin, nasıl yararlanacağını ise Hürriyet yazarı Noyan Doğan bugünkü köşe yazısında detaylarıyla yazdı.

Asgari ücret desteği konusunda 2026 Ocak ayından önce kurulan işletmeler için farklı, 2026 öncesi kurulmasına karşın işlem yapılmayan işyerleri için farklı, 2026 yılında kurulan işletmeler için farklı uygulanacağını Doğan belirtti.

ÖDEMELER KİMLERE YAPILACAK?

Asgari ücret desteği; özel sektör işverenlerine, işçi statüsünde çalışanlar (4/A) için ve sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödeme yapılacak. Emekli çalışanlar için işverene destek uygulanmayacak.

DESTEK TUTARLARI NELER?

1 Ocak 2026 öncesi kurulan işyerleri için, asgari ücret destek tutarı, 2025 yılında, günlük prime esas kazancı 1.300 TL ve altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyeceğini belirten Doğan, bu sigortalılar için günlük 42.33 lira çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verileceğini söyledi. Doğan’ın hesaplamasına göre aylık destek tutarı 1.270 TL olacak.

Ancak destek tutarı işyerlerine göre değişiklik gösterecek. Doğan, “Toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri için günlük kazanç sınırı 2 bin 600 TL, linyit ve taşkömürü maden işletmelerinde çalışanlar için de günlük kazanç alt sınırı 3 bin 467 TL’nin altında olan çalışanlar için asgari ücret desteği verilecek” dedi.

2026 yılında tescil edilen işyerlerinde 1.300 TL ve altında günlük prime esas kazanç bildirilmesi şartı aranmadan, prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında belirtilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları asgari ücret desteği hesaplaması uygulanacağını Doğan aktardı.

KİMLER YARARLANACAK?

Asgari ücret desteğinden yararlanılan çalışan sayısı 100 kişiyse, bu yıl bu sayı 99 kişiye düşmüşse, asgari ücret desteğinden yararlanamayacağını Doğan belirtti. -Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilmesi durumunda da aynı durum uygulanacak. Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı veya sahte sigortalı bildirimde bulunduğu tespit edilirse tespit tarihinden sonra asgari ücret desteği verilmeyecek. SGK, otomatik olarak hesaplayarak, destek tutarı, işverenin takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarından düşürüyor.