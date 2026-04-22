Dirk Nowitzki, Hidayet Türkoğlu hakkında hem oyunculuk hem de yöneticilik kariyerine ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı.

Almanya’nın Berlin kentindeki Kraftwerk Hall of Fame Ceremony sonrası basın mensuplarına konuşan Nowitzki, eski rakibi Türkoğlu’nu gençlik yıllarından bu yana tanıdığını ve ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını belirtti.

NBA kariyerinde aynı dönemde forma giydiği Türkoğlu’nun önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Nowitzki, Kerem Tunçeri ve Türk basketbolunun birçok ismiyle uzun süredir tanıştığını ifade etti.

“HARİKA BİR OYUNCUYDU”

Nowitzki, Türkoğlu ile sık sık karşı karşıya geldiklerini belirterek onun çok yönlü, esprili ve etkili bir oyuncu olduğunu dile getirdi. 2001 Avrupa Şampiyonası’nda İstanbul’da oynanan ve uzatmalara giden maçta Türkoğlu’nun kritik şutunu unutmadığını söyledi.

Rakip olarak her zaman büyük saygı duyduklarını ifade eden Nowitzki, sahada güçlü mücadeleler yaşadıklarını belirtti.

“YÖNETİCİ OLARAK DA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI”

Hidayet Türkoğlu’nun federasyon başkanı olarak da önemli projelere imza attığını söyleyen Nowitzki, Türkiye’nin kadın ve erkek basketbolunda uluslararası başarılar elde ettiğini vurguladı.

Türkoğlu’nun altyapı yatırımlarına katkı sağladığını ve gençler için önemli tesislerin hayata geçirildiğini belirten Nowitzki, bu çalışmaların basketbol adına değerli olduğunu ifade etti.

Hall of Fame listesine yeniden seçilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Nowitzki, spor kariyerine yönelik tüm ödüllendirmelerin kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.