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NOW TV ekranlarında uzun yıllardır hafta içi her akşam Ana Haber bültenini sunan Selçuk Tepeli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir veda açıklamasına imza attı.

Ekranlara bir süreliğine mola verdiğini belirten ünlü sunucu, yeni sezonda koltuğunu kanalın ekran yüzlerinden ve gazeteci meslektaşı Ozan Gündoğdu’ya devredeceğini duyurdu.

YERİNE OZAN GÜNDOĞDU GELECEK

Selçuk Tepeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında izleyicilerine ve kanal yönetimine şu sözlerle teşekkür etti:

"Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum."

Mesajında NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve ekibine şükranlarını sunan Tepeli, yerini alacak ismi de şu ifadelerle açıkladı:

"Yeni sezonda ekranda bayrağı çok sevdiğim, değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu devralacak. Ozan’a ve tüm NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum."