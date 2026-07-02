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Nottingham Forest, teknik direktörlük görevini Oliver Glasner'e emanet etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, Avusturyalı çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

BAŞARILI KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR



50 yaşındaki Oliver Glasner, kariyerinde LASK, Wolfsburg ve Crystal Palace gibi takımları çalıştırdı. Disiplinli oyun anlayışı ve hücum futboluyla öne çıkan deneyimli teknik adam, Avrupa'nın dikkat çeken çalıştırıcıları arasında gösteriliyor.

Glasner, 2021-2022 sezonunda Eintracht Frankfurt'u UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyarak kariyerinin en büyük başarısını elde etti. Ayrıca Almanya Kupası finali ve Avrupa kupalarındaki başarılı performanslarıyla adından söz ettirdi.

Nottingham Forest yönetiminin, tecrübeli teknik adamla yeni sezonda hem Premier Lig'de istikrarlı bir performans sergilemeyi hem de kulübü üst sıralara taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.