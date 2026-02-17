Vitor Pereira, Nottingham Forest’ta teknik direktörlük görevine getirildi ve yeni takımında ilk açıklamalarını yaptı.
Vitor Pereira, zorlu maç öncesi Fenerbahçe hakkında konuştu
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Nottingham Forest’taki ilk maçının eski takımı Fenerbahçe’ye karşı olacağını belirterek açıklamalarda bulundu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaşacak Nottingham, dünkü antrenmanın ardından Forest TV’ye konuşan Pereira, artık işe koyulma ve oyuncularından sahada görmek istediği kimliği oluşturma zamanının geldiğini belirtti.
Pereira, Nottingham Forest'taki göreviyle ilgili olarak "Çok gururluyum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onur; harika bir ruha sahip iyi bir takım. Ama şimdi çalışma zamanı. Çalışmak için çok iyi koşullarımız var ve oyuncularımız çok yetenekli. Çok iyi oyuncularımız var. Şimdi istediğim kimliği oluşturmaya başlama zamanı." dedi.
İngiliz takımındaki ilk maçının eski takımı Fenerbahçe'ye karşı olmasını da dile getiren Portekizli hoca "Kariyerim boyunca iki kez orada bulundum ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim oldu. Benim için geri dönmek bir onur çünkü harika anılarım var. Elbette özel bir durum, ama şimdi takımı organize etme ve rakibi inceleme zamanı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin iyi bir sezon geçirdiğini söyleyen Pereira, "Güçlü bir takımlar. Onları hafife alamayız. Ama ben takımıma, kadroma, oyuncularıma ve taraftarlarımıza inanıyorum. Başarabiliriz." diye konuştu.