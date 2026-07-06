Nothing, 2022 yılında teknoloji dünyasına adım attığı ilk akıllı telefonu Nothing Phone (1) için yolun sonuna gelindiğini açıkladı. Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan son güvenlik güncellemesiyle birlikte, cihazın aktif yazılım ömrü resmen noktalandı. Şirket, ilk günden itibaren vadettiği üç büyük Android sürüm güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması sözünü eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş oldu.

Android 12 işletim sistemiyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkan Nothing Phone (1), 2025 yılının başında aldığı Android 15 güncellemesi ile yazılım yolculuğunu tamamlamıştı. Marka yetkilileri, bu modelin Nothing'in yazılım felsefesini şekillendiren en önemli temel taş olduğunu belirterek, cihazın günümüz şartlarında bile hâlâ yüksek bir kullanılabilirlik seviyesine sahip olduğunu vurguladı.

DONANIM SINIRLARI NEDENİYLE DESTEK SONA ERDİ

Teknoloji sektöründe akıllı telefonların yazılım ömrü, markaların belirlediği stratejik destek politikaları doğrultusunda şekilleniyor. Yenilikçi "Glyph" arayüzü ve minimalist tasarım diliyle akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren Phone (1), şirketin vizyonunu en iyi yansıtan ürünlerden biri oldu. Ancak dört yıllık başarılı bir sürecin ardından, donanım kaynaklarının daha verimli kullanılması adına yazılım güncellemelerinin sonlandırılması standart bir sektörel prosedür olarak uygulanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, cihazın artık aktif bir güncelleme takviminde yer almayacağı belirtildi. Bu durum, kullanıcıların bundan sonra yeni işletim sistemi özelliklerini alamayacağı anlamına gelse de cihazın temel günlük işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceği aktarıldı. Nothing, bu kararla birlikte kaynaklarını yeni nesil modellerin geliştirilmesine ve optimizasyonuna aktaracağını duyurdu.

KULLANICILAR YENİ JENERASYON MODELLERE YÖNELİYOR

Yazılım desteğinin kesilmesiyle birlikte, Nothing Phone (1) sahipleri için güncel cihaz alternatifleri ön plana çıkmaya başladı. Şirket, pazarın güçlü seçenekleri arasında yer alan Phone (4a) Pro gibi güncel modelleriyle kullanıcılarına yeni nesil alternatifler sunuyor. Sektördeki rekabetin hız kazanmasıyla kullanıcılar da daha güçlü işlemcilere ve uzun soluklu yazılım desteğine sahip cihazlara geçiş yapmayı tercih ediyor.

Eski modellerden yeni teknolojilere geçiş yapmak, kullanıcıların en güncel güvenlik standartlarından kesintisiz yararlanmasını sağlıyor. Nothing, pazardaki varlığını farklı segmentlerdeki yeni ürünlerle güçlendirmeyi sürdürürken, ilk göz ağrısı olan Phone (1) modelini estetik ve işlevsel açıdan bir mihenk taşı olarak konumlandırıyor. Yazılım desteği bitmiş olsa da cihaz, özgün tasarımıyla koleksiyon değeri taşımaya devam ediyor.