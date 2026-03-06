Nostradamus’un metinlerinde yer alan bir bölümde, yedi ay sürecek büyük bir savaşın yaşanacağı ve bu süreçte çok sayıda insanın hayatını kaybedeceği ifade ediliyor.
Nostradamus’un “Arı sürüsü” kehaneti gerçek mi oluyor? Dizeleri Orta Doğu gerilimini mi işaret ediyor?
16. yüzyılda yaşamış Fransız kâhin Nostradamus’un 1555 yılında kaleme aldığı (Kehanetler) adlı eserinde, 2026 yılına ilişkin iddialar nedeniyle yeniden tartışılmaya başlandı. Kitapta yer alan bazı bölümlerin Orta Doğu gerilimi ve İran merkezli çatışmalarla ilişkilendirildiği öne sürülüyor.Derleyen: Hande Karacan
Aynı pasajda geçen “büyük arı sürüsü” ifadesinin ise bazı yorumcular tarafından modern savaş teknolojileri, özellikle de savaş dronlarıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor. Bu yorumlara göre söz konusu sembol, günümüz savaşlarında kullanılan insansız hava araçlarını ima ediyor olabilir.
Kehanetlerde dikkat çeken bir diğer bölümde ise “Mars yıldızlar arasında yoluna hükmettiğinde insan kanı kutsal mekânı sulayacak” şeklinde bir ifade yer alıyor.
Antik Roma’da savaş tanrısı olarak bilinen Mars’ın bu anlatımda kullanılması, bazı yorumcular tarafından geniş çaplı çatışmaların sembolik bir anlatımı olarak değerlendiriliyor. Aynı metinde doğudan yükselen üç ateşten ve batının sessizliğe gömülmesinden söz edilmesi, küresel ölçekte bir gerilim dönemine işaret ettiği şeklinde yorumlanıyor.
Nostradamus’un dörtlüklerinde geçen ani saldırılar ve alışılmadık silahlara yapılan göndermelerin de modern savaş teknolojilerine işaret ettiği iddia ediliyor.
Günümüzde çatışmalarda kullanılan gelişmiş silah sistemleri, bu yorumları destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Öte yandan birçok siyasi analist de Orta Doğu’da süregelen gerilimlerin kısa vadede sona ermeyeceğini dile getiriyor.
1503 yılında Fransa’nın Provence bölgesinde doğan Nostradamus, hekimlik ve eczacılığın yanı sıra astrolojiyle de ilgilendi. 1550 yılından itibaren gök cisimlerinin konumlarına dayanan kehanetler içeren yıllık almanaklar yayımlamaya başladı.
Yazdığı dörtlüklerde genellikle sembolik ve yoruma açık bir dil kullanmasının nedeni ise dönemin dini otoritelerinin tepkisini çekmemek olarak gösteriliyor.
Buna rağmen, dünya gündemi her kriz döneminde yeniden Nostradamus’un metinlerine dönülmesine yol açıyor.