Nostradamus’un “Arı sürüsü” kehaneti gerçek mi oluyor? Dizeleri Orta Doğu gerilimini mi işaret ediyor?

Antik Roma’da savaş tanrısı olarak bilinen Mars’ın bu anlatımda kullanılması, bazı yorumcular tarafından geniş çaplı çatışmaların sembolik bir anlatımı olarak değerlendiriliyor. Aynı metinde doğudan yükselen üç ateşten ve batının sessizliğe gömülmesinden söz edilmesi, küresel ölçekte bir gerilim dönemine işaret ettiği şeklinde yorumlanıyor.