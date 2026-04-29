Norveç Futbol Federasyonu (NFF), FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, ABD Başkanı Donald Trump’a takdim ettiği Barış Ödülü’ne destek vermediğini açıkladı. Federasyon, söz konusu kararın FIFA Etik Kurulu tarafından soruşturulmasını talep edeceğini bildirdi.

NFF Başkanı Lise Klaveness, konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Klaveness, sporda hesap verebilirliği güçlendirmeyi hedefleyen Londra merkezli FairSquare Grubu’nun FIFA Etik Kurulu’na ilettiği soruşturma talebinin arkasında durduklarını söyledi. Talep, Infantino’nun Trump hakkındaki açıklamalarını ve Barış Ödülü’nün veriliş sürecini kapsıyor.

“ETİK KURULUNUN İNCELEMESİNİ İSTİYORUZ”

Klaveness, başvurunun işleme alınması için temaslarda bulunacaklarını dile getirdi. Norveçli yönetici, sürecin FIFA kurallarına aykırı işlediği görüşünde. Klaveness, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Durum siyasi tarafsızlık kuralını ihlal etmekle ilgili. Etik Kurulunun bunu incelemesini istiyoruz.”

NFF Başkanı, ödülün “siyasi” nitelik taşıdığını öne sürerek bu nedenle desteklemediklerini vurguladı. Klaveness, tarafsız kalması gereken bir yapı içinde böyle bir adımın tehlikeli bir emsal oluşturabileceğine de dikkat çekti.

DÜNYA KUPASI KURASI ÖNCESİNDE VERİLMİŞTİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 5 Aralık 2025’te Washington’da gerçekleştirilen 2026 FIFA World Cup kura çekimi öncesinde Trump’a Barış Ödülü’nü takdim etmişti. Infantino, törende yaptığı konuşmada Trump’a övgü dolu sözler sarf etti.

FIFA Başkanı, törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü’nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan (Trump), her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz.”

YETKİ TEK BAŞKANDA DEĞİL

Soruşturma talebini ileten FairSquare ise FIFA tüzüğüne göre bu nitelikte bir ödülün verilmesine yalnızca FIFA Konseyi’nin karar verebileceğine dikkat çekti.

Kuruluş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “FIFA Başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir.”