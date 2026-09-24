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Kaynak: AA

Norveç, Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere yaklaşık 13 milyon dolar yardım gönderme kararı aldı.

NORVEÇ’TEN FİLİSTİN’E 13 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı yazılı açıklamada Filistinliler için uluslararası desteğin gerekli olduğunu belirtti.

Norveç hükümetinin, Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için 13 milyon dolar değerinde yardım gönderme kararı aldığını bildiren Eide, desteğin uluslararası kuruluşlar üzerinden ulaştırılacağını ifade etti.

YARDIM BM VE DÜNYA BANKASI ÜZERİNDEN ULAŞTIRILACAK

Eide, yardımın Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacağını açıkladı.

Norveç hükümetinin resmi açıklamasında da desteğin BM ve Dünya Bankası kanalları üzerinden sağlanacağı belirtildi.

NORVEÇ’İN FİLİSTİN’E DESTEĞİ SÜRÜYOR

Norveç'in açıkladığı yeni destek, ülkenin Filistin'e yönelik devam eden yardım politikası kapsamında geliyor. Norveç hükümeti, 2026 yılında Filistin'e toplam yardımının yaklaşık 1 milyar Norveç kronuna ulaşacağını bildirdi.