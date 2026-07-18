Kaynak: İHA

Norveç'in güneyindeki Drammen şehrindeki bir evde dün yerel saatle 15.30 civarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bölgeye ve yakındaki ormanlık alana sıçradı. 400'den fazla kişinin tahliye edildiği faciada, 100'den fazla ev küle döndü.

Norveç Sivil Koruma Müdürlüğü yangının, "modern tarihin en büyük yangını" olduğunu ifade etti. Polis, herhangi bir kayıp ihbarı olmadığını belirtirken, yangının bugün de devam ettiğini, henüz kontrol altına alınamadığını aktardı.



Yangının nedeni henüz bilinmiyor.