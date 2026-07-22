Kaynak: AA

Norveç’in Agder iline bağlı Vestol bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamazken, alevler yayılmayı sürdürüyor.

Yangının, Oggevatn Gölü’nün kuzeyinde etkili olduğu bildirildi.

80 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer, şu ana kadar yaklaşık 80 hektarlık alanın yandığını açıkladı.

İtfaiye olay yeri amiri Johnny Flaete, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ancak ekiplerin alevlerin çevresini kuşatmaya çalıştığını belirtti.

Müdahale sürüyor

Yangına 3 yangın söndürme helikopteri yaklaşık 40 personel ile müdahale ediliyor.

YOĞUN DUMAN ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, söndürme çalışmalarını güçleştirirken, duman kokusunun Grimstad kentine kadar ulaştığı ifade edildi.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN RİSK YOK

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğunu ve şu aşamada insanlar ya da yapılar için herhangi bir tehlike oluşturmadığını bildirdi.

EKİPLER KONTROL İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Bölgede söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürerken, ekipler yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemeye odaklanıyor.