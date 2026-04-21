Atletico Madrid forması giyen golcü oyuncuya bu kez İtalya’dan Milan’ın ilgisinin olduğu belirtildi.

Serie A temsilcisi Milan’ın, Lewandowski, Vlahovic ve Guirassy gibi isimlerin bulunduğu forvet adayları arasına Sörloth’u da dahil ettiği ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Atletico Madrid, Norveçli futbolcu için en az 40 milyon euro bonservis talep ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, oyuncunun bu sezon sergilediği performansın Milan’ın transfer listesinde üst sıralara yükselmesinde etkili olduğu aktarıldı.