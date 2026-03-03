Norveç Parlamentosu (Storting), ABD’de reşit olmayan kız çocukları ile ilgili fuhuş ağı kurduğu suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen Norveçli kişi ve kurumların araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasına hükmetti.

Norveç devlet televizyonu NRK’nın haberine göre, Parlamentonun Denetim ve Anayasa İşleri Komitesinin tavsiyesi doğrultusunda düzenlenen öneri oy birliğiyle kabul gördü. Karar kapsamında kurulacak komisyonun geniş yetkilerle donatılacağı ve gerekli tüm belgelere sınırsız erişim sağlayabilmesi için özel bir yasa tasarısı hazırlanacağı ifade edildi.

Komite Başkanı Per-Willy Amundsen, gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, Oslo Anlaşmaları’nın mimarlarından eski Norveçli diplomat Terje Rod-Larsen’in Epstein ile yakın ilişkilerinin ortaya çıkmasından sonra soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirtti. Amundsen, komisyonun 1993 senesine kadar uzanan diplomatik süreçleri de inceleyeceğini belirtti.

İddialara göre, Oslo Anlaşmaları sürecinde yürütülen gizli görüşmelere ait Ocak–Eylül 1993 dönemini kapsayan bazı belgeler resmi dışişleri arşivlerinde yer almıyor. Ortaya atılan belgelerin Rod-Larsen’in özel arşivinde bulunduğu ve bu durumun ülkede şeffaflık tartışmalarını artırdığı ifade ediliyor.

Kayıp belgelerin, Filistin tarafının görüşmeler esnasında verdiği tavizlerde kişisel nüfuz veya olası baskı unsurlarının rol oynayıp oynamadığına dair detaylar içerebileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Norveç’in ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim’in, Epstein belgelerinde ismi geçen Rod-Larsen’in yanı sıra eşi eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland hakkında da inceleme yürüttüğü ifade edildi.

Kurulacak bağımsız komisyonun, hem diplomatik süreçler hem de Epstein bağlantılarıyla ilgili iddiaları kapsamlı şekilde araştırarak parlamentoya rapor sunması bekleniyor.