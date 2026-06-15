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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, Oslo Bölge Mahkemesi tarafından iki cinsel istismar suçundan suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kraliyet ailesini sarsan kararın ardından, Prenses Mette-Marit'in adı da Jeffrey Epstein dosyasında ortaya çıkan yeni belgelerle yeniden gündeme geldi.

İKİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN MAHKUM OLDU

29 yaşındaki Marius Borg Høiby hakkında görülen davada üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, iki cinsel istismar suçundan mahkumiyet kararı verdi. Høiby, diğer iki cinsel istismar suçlamasından ise beraat etti. Ayrıca hakkında yöneltilen çeşitli suçlamaların bir kısmında da suçlu bulundu.

Karar duruşmasına video bağlantısıyla katılan Høiby için savcılık 7 yıl 7 ay hapis cezası talep etmişti. Savunma tarafı ise 18 aylık daha düşük bir ceza istemişti. Tarafların karara itiraz hakkı bulunuyor.

KRALİYET AİLESİNDE BÜYÜDÜ

Marius Borg Høiby'nin annesi Mette-Marit, oğlu dört yaşındayken Veliaht Prens Haakon ile evlenerek Norveç kraliyet ailesine katılmıştı. Høiby kraliyet çevresinde büyümesine rağmen resmi olarak kraliyet ailesinin bir üyesi değil.

Öte yandan akciğer fibrozisi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Mette-Marit'in kısa süre önce akciğer nakli listesine alındığı açıklandı. Høiby'nin avukatları da annesinin sağlık durumunu gerekçe göstererek müvekkillerinin tahliyesini birkaç kez talep etmişti.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELERDİ?

Høiby hakkında dört cinsel istismar suçlaması da dahil olmak üzere toplam 38 farklı suçlama yöneltildi. İlk kez 3 Şubat Salı günü hakim karşısına çıkan Høiby, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarını reddetti.

Sanık, hızlı araç kullanma gibi bazı hafif suçlamaları kabul ederken, saldırı ve pervasız davranış suçlamalarında ise kısmen suçlu olduğunu beyan etti.

Savcılık, bazı cinsel istismar olaylarının Høiby'nin telefonunda kayıtlı olduğunu öne sürdü. Høiby ise görüntülerin suç teşkil etmediğini savunarak, "Bu videoların bir saldırıyı gösterdiğini düşünseydim, asla telefonumda saklamazdım" dedi ve kayıtları kimseyle paylaşmadığını ifade etti.

AĞUSTOS 2024'TEN BU YANA DÖRT KEZ GÖZALTINA ALINDI

Høiby, ilk olarak Ağustos 2024'te birlikte olduğu bir kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana toplam dört kez gözaltına alınan Høiby hakkındaki soruşturmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

METTE-MARİT'İN EPSTEİN YAZIŞMALARI GÜNDEMDE

Norveç kraliyet ailesini zor durumda bırakan tek gelişme Høiby davası olmadı. Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan son belgelerde, Veliaht Prenses Mette-Marit'in 2011-2014 yılları arasında Epstein ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Prenses, Epstein ile kurduğu iletişimi "kötü bir karar" olarak nitelendirirken, yaşananlardan dolayı utanç duyduğunu belirtti. Mette-Marit ayrıca, "Epstein tarafından işlenen istismar suçlarının mağdurlarına" sempati ve dayanışma mesajı gönderdi.

Belgelerde, Mette-Marit'in Epstein'in Florida'daki evinde kendisi bulunmazken dört gün kaldığı ve bir yazışmada Epstein'e "bir annenin 15 yaşındaki oğluna sörf tahtası taşıyan iki çıplak kadının bulunduğu bir duvar kağıdını göstermesinin uygun olup olmadığını sorduğunu" yazdığı da yer aldı.

BAŞBAKANDAN ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRİ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Mette-Marit'in Epstein ile ilişki kurmasının "kötü bir karar" olduğu yönündeki değerlendirmesine katıldığını açıkladı. Ülkede nadir görülen bu açıklama, kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

Norveç'te şimdi, veliaht prensesin Epstein ile iletişiminin sonuçlarını yeterince öngörememiş olması ve yazışmalarda resmi kraliyet e-posta adresini kullanması eleştiriliyor. Toplumda önemli bir konuma sahip olan ve Kızıl Haç dahil çeşitli kuruluşlarda görev alan Mette-Marit'in sağlık durumunun ise yakından takip edildiği belirtiliyor.