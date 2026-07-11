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2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam oynanacak İngiltere-Norveç çeyrek finali öncesinde hava koşulları endişe yarattı.

Daily Mail'in haberine göre; Güney Florida'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle Miami için "yüksek sıcaklık riski" uyarısı yapılırken, maçın planlanan saatte başlayamama ihtimali gündeme geldi.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 44 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji tahminlerine göre karşılaşmanın oynanacağı saatlerde hava sıcaklığının 29 ila 32 derece arasında olması, hissedilen sıcaklığın ise 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Miami Belediyesi de vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, hafif kıyafetler giymeleri ve günün en sıcak saatlerinde açık havada bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.

FIFPRO'DAN ERTELEME TAVSİYESİ

Dünya futbolcular birliği FIFPRO, yerel hava sıcaklığının 28 derecenin üzerine çıktığı durumlarda futbolcuların sağlığı açısından maçların ertelenmesi veya güvenli koşullar oluşana kadar geciktirilmesini tavsiye ediyor.

Bu nedenle İngiltere ile Norveç arasındaki kritik çeyrek finalin de gecikmeli başlaması ya da ertelenmesi ihtimali bulunuyor.

İNGİLTERE'NIN SON MAÇI DA GECİKMELİ BAŞLAMIŞTI

Thomas Tuchel'in ekibi, son 16 turunda Meksika ile oynadığı mücadelede de olumsuz hava şartlarından etkilenmişti. Şiddetli fırtına nedeniyle karşılaşma bir saat ertelenmiş, İngiltere sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finale yükselmişti.