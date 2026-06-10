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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en ilginç hikâyelerinden biri Norveç Milli Takımı'ndan geldi.

28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Norveç, turnuva boyunca futbolcuların beslenme düzenini bozmamak ve ev ortamını hissettirmek için kapsamlı bir plan hazırladı.

Norveç basınında yer alan haberlere göre; takımın ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinde kurduğu kamp merkezine 300 kilogramdan fazla çeşitli balık, 116 kilogram Norveç'e özgü esmer peynir ve yaklaşık 6 bin portakal gönderildi.

AMAÇ EV ORTAMINI KORUMAK

Norveç Futbol Federasyonu'nun bu kararı almasındaki temel nedenin, futbolcuların alışık oldukları beslenme düzenini Dünya Kupası boyunca sürdürmelerini sağlamak olduğu belirtildi.

Teknik heyetin, oyuncuların evlerinden uzakta geçirecekleri uzun süreçte psikolojik ve fiziksel olarak daha rahat hissetmeleri için menülerin mümkün olduğunca Norveç'tekiyle aynı olmasını istediği ifade edildi.

ALTIN MADALYALI ŞEF GÖREVDE

Milli takımın yemek organizasyonu için iki önemli şef görevlendirildi.

Bunlardan biri olan Aron Espeland, 2020 Uluslararası Şefler Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Norveç mutfak ekibinde yer almıştı. Diğer şef Eirik Tufte ile birlikte Dünya Kupası boyunca milli takımın beslenme programını yönetecek.

'YARIM TON BALIĞI ABD'YE GETİRMEK KOLAY DEĞİL'

Şef Aron Espeland, VG gazetesine yaptığı açıklamada lojistik sürecin oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Espeland, "Yaklaşık yarım ton balığı uçakla ABD'ye getirmek kolay değil. Ama en iyi Norveç malzemelerini kullanmak istedik. Dünya Kupası gibi önemli bir dönemde oyunculara tanıdık yemekler sunmak, gurur duyduğumuz bir şey." ifadelerini kullandı.

VİKİNG TEMALI FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Norveç Milli Takımı'nın Dünya Kupası öncesinde gerçekleştirdiği resmi fotoğraf çekiminde Viking savaşçıları konseptini tercih etmesi de dikkat çekti.

İskandinav temsilcisi, hem saha içinde hem de saha dışında turnuvanın en çok konuşulan ekiplerinden biri olmaya aday görünüyor.