Normal fasulyeden sekiz kat daha pahalı: Fiyatı etle yarışıyor, tohumu ücretsiz dağıtılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bölgenin tarımsal zenginliklerini korumak ve verimliliği artırmak amacıyla başlattığı "Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması" çalışmasına kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Gülnar ilçesinin simgelerinden olan ata mirası Leklek fasulyesinin yaygınlaştırılması için üreticilere sağlanan hibe tohum desteği bu yıl da sürdürdü.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumları koruma projesiyle Gülnar’ın tescil yolundaki geleneksel lezzeti Leklek fasulyesi üretimine can suyu oldu. 2025-2026 yıllarında 30 üreticiye ulaştırılan toplam 300 kilogramlık yerel tohum desteğiyle Şeyhömerli'de ekim işlemleri tamamlandı.Kaynak: ANKA
Şeyhömerli Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtımların ardından tohumlar toprakla buluştu. Belediyenin tarımsal kalkınma hamlesi doğrultusunda, 2025 yılında başlatılan Leklek fasulyesi desteği 2026 yılında da kesintisiz devam etti.
Bu yıl belirlenen 15 yeni üreticiye daha tohum dağıtımı yapıldı. Böylece iki yıllık süreçte toplamda 30 yerel üreticiye ulaştırılan 300 kilogramlık tohum desteği sayesinde, 30 dekarlık bir alanda geleneksel üretim faaliyeti gerçekleştirilmiş oldu.
Yüksek pazar değeri ve yöre iklimine tam uyumuyla üreticisine yüksek kazanç sağlayan Leklek fasulyesi, kendine has kokusu ve lezzetiyle sofralara geri dönüyor. Tohumun marka değerini koruma altına almak isteyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürün için coğrafi işaret tescil çalışmalarını da başlattı. Bölgeden toplanan ürün numuneleri, analiz edilmek üzere araştırma enstitüsüne gönderildi.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Teknikeri Ali Karakış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üreticilerin girdi maliyetlerini üstlendiklerini belirterek şunları kaydetti:
"Kaybolmaya yüz tutmuş bu tohumları korumanın yanı sıra, üretim alanlarını da artırıyoruz. Bu sene leklek fasulyesinin coğrafi tescilini alabilmek için de işlemlerimize başladık. Bölgeden numuneler aldık ve araştırma enstitüsüne yolladık. Oradan gelecek sonuçlar doğrultusunda işlem süreci devam edecek."
Büyükşehir Belediyesinin sunduğu tohum desteğinden faydalanan Gülnarlı üreticilerden Adnan Metin, çocukluk yıllarının unutulmaz lezzeti olan bu fasulyeyi yeniden ektiklerini belirterek, piyasa değerinin diğer çeşitlere göre oldukça yüksek olduğunu ve emek veren herkesin kazandığını dile getirdi.
Kaybolmak üzere olan bu değeri belediyenin yeniden gün yüzüne çıkardığını ifade eden Emel Metin, fasulyenin çok çabuk pişen, lezzetli ve kazançlı bir ürün olduğunu ve sadece bu topraklarda yetiştiğini vurguladı.
Kaybolmak üzere olan bu değeri belediyenin yeniden gün yüzüne çıkardığını ifade eden Emel Metin, fasulyenin çok çabuk pişen, lezzetli ve kazançlı bir ürün olduğunu ve sadece bu topraklarda yetiştiğini vurguladı.
Son olarak ürünün en önemli geçim kaynakları olduğunu hatırlatan Mustafa Bağcı ise zahmetli bir mahsul olsa da belediyenin desteği sürdüğü müddetçe üretmeye ve bu geleneği yaşatmaya kararlılıkla devam edeceklerini aktardı.