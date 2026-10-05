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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde düzenlenen programda, normal doğumun desteklenmesi, gebelik sürecinin daha etkin takip edilmesi ve ebelerin doğum öncesi süreçteki rolünün güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ile Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen *“Ebelikte Rebozo Uygulamaları Kursu”*nun açılış programına katıldı.

Sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları ve akademisyenlerin bir araya geldiği programda; normal doğumun desteklenmesine yönelik uygulamalar, gebe okulları, ebe poliklinikleri, riskli gebeliklerin takibi ve anne dostu hastane uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

NORMAL DOĞUM POLİTİKALARINDA YENİ UYGULAMALAR

Programın açılış konuşmasını yapan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, normal doğumun artırılmasının sağlık politikaları açısından önemli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Demirkol, bu kapsamda yönetmeliklerin güçlendirilmesi, sahadaki eksikliklerin giderilmesi ve hastanelerin yakından desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Özel hastanelerin de dahil olduğu çeşitli tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Demirkol, uygulamaların sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, ilk kez primer sezaryen oranlarında düşüş görülen bir döneme girildiğini söyledi.

Demirkol, normal doğumun artırılmasına yönelik çalışmaların daha ileri bir noktaya taşınacağına ilişkin beklentisini de dile getirdi.

“HER HASTANEMİZDE EBE POLİKLİNİKLERİMİZ VAR”

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise konuşmasında, doğum hizmeti sunan hastanelerde anne dostu hastane yaklaşımının uygulandığını belirtti.

Kurtcebe, özel hastaneler de dahil olmak üzere hastanelerde gebe okullarının vatandaşlara hizmet sunduğunu ifade ederek, gebelerin doğum öncesi dönemde bilinçlendirilmesi ve desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Ebe polikliniklerinin de hastanelerde yaygınlaştırıldığını belirten Kurtcebe, ebelerin gebeler ve gebelerin yakınlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek bilgi ve eğitim desteği sunduğunu söyledi.

Bu yaklaşım kapsamında ebelerin yalnızca doğum sırasında değil, gebelik sürecinin farklı aşamalarında aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

RİSKLİ GEBELİKLER SİSTEM ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİYOR

Programda gebelik takibinin dijital sistemler ve sağlık kurumları arasındaki koordinasyon üzerinden yürütülmesine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, özellikle riskli gebeliklerin takibinde kullanılan RİTAS (Riskli Takip Sistemi) uygulamasına dikkat çekti.

Kurtcebe, sistem aracılığıyla gebelerin uçtan uca takip edildiğini belirterek, aile hekimlerinden hastanelere, ilçe sağlık müdürlüklerinden koordinatör ebelere kadar farklı sağlık birimlerinin gebelik takip sürecinde görev aldığını ifade etti.

Bu sistemle riskli gebeliklerin daha yakından izlenmesi ve sağlık hizmetlerinin ilgili birimler arasında koordineli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

EBELİKTE REBOZO UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Normal Doğum Haftası kapsamında gerçekleştirilen programın önemli başlıklarından birini ise “Ebelikte Rebozo Uygulamaları Kursu” oluşturdu.

Eğitim programında ebelerin mesleki bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesine yönelik oturumlar gerçekleştirildi.

Programın, gebelik ve doğum sürecinde ebe desteğinin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının güncel uygulamalar konusunda bilgi ve deneyimlerinin artırılması ve doğuma hazırlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.

SAĞLIK YÖNETİCİLERİ VE AKADEMİSYENLER BİR ARAYA GELDİ

Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki programa sağlık yönetimi, akademi ve klinik uygulama alanlarından çok sayıda isim katıldı.

Programda;

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta Bakım ve Tesis Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Füsun Afşar,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Deniz Sayıner,

Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk,

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin,

Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Doç. Dr. Filiz Aslantekin Özçoban

ile hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları yer aldı.

GEBE OKULLARI VE EBE POLİKLİNİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Programda verilen mesajlarda, doğum sürecinin yalnızca hastanede gerçekleşen bir sağlık hizmeti olarak değil, gebelik döneminden itibaren planlanan kapsamlı bir süreç olarak ele alındığı görüldü.

Bu çerçevede gebe okulları aracılığıyla anne adaylarına gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem konusunda eğitim verilmesi; ebe poliklinikleri aracılığıyla gebelerle birebir görüşmeler gerçekleştirilmesi ve riskli gebeliklerin farklı sağlık birimleri tarafından koordineli biçimde takip edilmesi öne çıkan uygulamalar arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın normal doğumu desteklemeye yönelik yaklaşımında ebelerin daha etkin rol üstlenmesi de dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

NORMAL DOĞUM HAFTASINDA MESAJ: NİTELİKLİ VE KOORDİNELİ GEBELİK TAKİBİ

1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen program, normal doğumun desteklenmesinin yanı sıra anne adaylarının gebelik sürecinde sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve ebelik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması konularını gündeme taşıdı.

Programda yapılan açıklamalarda; anne dostu hastaneler, gebe okulları, ebe poliklinikleri, riskli gebelik takip sistemi ve sağlık çalışanlarının mesleki eğitimleri birlikte ele alınırken, gebelerin gebelikten doğum sonrasına kadar farklı sağlık birimleri tarafından takip edilmesine yönelik yaklaşım vurgulandı.

Program; pasta kesimi, toplu fotoğraf çekimi ve eğitim oturumlarının ardından sona erdi.