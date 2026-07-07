The Odyssey, sinema yazarları tarafından "olağanüstü bir başarı" ve "kusursuz bir yönetmenlik harikası" diye nitelendirildi. Homeros'un ölümsüz destanından uyarlanan yapım, tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk kurmaca film olma özelliğini de taşıyor.
Nolan'ın yeni filmi eleştirmenleri büyüledi: Oscar yarışının favorisi belli oldu
Oppenheimer'la Oscar kazanan Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi "The Odyssey", sinema yazarlarına yönelik ilk gösterimin ardından eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar aldı.Kaynak: Haber Merkezi
17 Temmuz'da vizyona girecek filmin, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda 80 ila 100 milyon dolarlık bir açılış hasılatı yapması bekleniyor.
"UNUTULMAZ BİR SİNEMA ŞÖLENİ"
Collider'dan Peri Nemiroff, film için "Tam bir sinema şöleni" ifadesini kullanırken şu değerlendirmede bulundu:
Homeros’un destanını Christopher Nolan’ın kendine özgü sinema diliyle yeniden yorumlayan görkemli ve sürükleyici bir uyarlama. Bu hikayeyi böylesine büyük bir ölçek, vizyon ve duyguyla beyazperdeye taşıyabilecek başka bir yönetmen düşünmek gerçekten zor.
Los Angeles Times sinema editörü Joshua Rothkopf filmi "sarsıcı" diye nitelendirerek, "Gerçekçi, tekinsiz ve ağırbaşlı ama aynı zamanda mizah ve ihtişamı da ustalıkla bir araya getiriyor" dedi.
Independent'tan Jacob Stolworthy ise yapımın Nolan'ın şimdiye kadarki en büyük filmi olduğunu vurgulayarak, "Önceki Nolan filmlerine kıyasla üç kat daha fazla büyük set sahnesi barındırıyor ve her biri nefes kesici. Nolan, daha önce benzerine rastlanmamış görsel buluşlarla izleyiciyi sürekli şaşırtıyor" yorumunu yaptı.
IndieWire'ın baş sinema eleştirmeni David Ehrlich, filmin Oppenheimer'a kıyasla "daha az umutsuz" bir tona sahip olduğunu belirterek, "Nolan'ın çıtasına göre anlatımda küçük aksaklıklar bulunsa da son bölüm tüm bu yolculuğa fazlasıyla değiyor" ifadelerini kullandı.
Hollywood Reporter editörü Aaron Couch ise Nolan sinemasında bir ilke dikkat çekti:
25 yıldır onun filmlerini sinemada izliyorum ve The Odyssey bize bir ilki sunuyor: Christopher Nolan filminde ilk kez tam anlamıyla bir korku sekansı izliyoruz.
YILDIZ KADRODAN KARİYERLERİNİN EN İYİ PERFORMANSI
Filmde Matt Damon, Truva Savaşı'nın ardından eşi Penelope (Anne Hathaway) ve oğlu Telemachus'a (Tom Holland) kavuşabilmek için yıllarca mücadele eden Odysseus'u canlandırıyor.
Sinema yazarı Simon Thompson, "Matt Damon, Odysseus rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini çıkarıyor. Robert Pattinson, Antinous rolünde olağanüstü, John Leguizamo'nun Eumaeus'u ise muazzam" derken, IndieWire'dan Anne Thompson filmin Oscar şansını şöyle özetledi:
Matt Damon, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanabilir. The Odyssey ise En İyi Film kategorisinde alt edilmesi gereken en güçlü aday.
Variety'den Clayton Davis, "Matt Damon filmi güçlü bir performansla sırtlarken, Tom Holland role hassasiyet ve samimiyet katıyor. Holland, Telemachus rolüyle kariyerinin en iyi performansına imza atmış" dedi.
Eleştirmenler ayrıca çok az sahnede yer almasına rağmen tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Samantha Morton'la Himesh Patel'in performanslarına da övgüler yağdırdı.
Filmin kötü adamı Antinous'a hayat veren Robert Pattinson için ise Fandango'dan Erik Davis, "Karakterin karanlık yanını öyle ustalıkla yansıtıyor ki izlemesi sonsuz keyifli, manipülatif ve sinsi bir adam yaratmış" yorumunda bulundu.