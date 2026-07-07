Nolan'ın yeni filmi eleştirmenleri büyüledi: Oscar yarışının favorisi belli oldu

Los Angeles Times sinema editörü Joshua Rothkopf filmi "sarsıcı" diye nitelendirerek, "Gerçekçi, tekinsiz ve ağırbaşlı ama aynı zamanda mizah ve ihtişamı da ustalıkla bir araya getiriyor" dedi.



Independent'tan Jacob Stolworthy ise yapımın Nolan'ın şimdiye kadarki en büyük filmi olduğunu vurgulayarak, "Önceki Nolan filmlerine kıyasla üç kat daha fazla büyük set sahnesi barındırıyor ve her biri nefes kesici. Nolan, daha önce benzerine rastlanmamış görsel buluşlarla izleyiciyi sürekli şaşırtıyor" yorumunu yaptı.