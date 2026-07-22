Yönetmen Christopher Nolan’ın beyaz perdeye aktardığı 'The Odyssey', gişedeki muazzam başarısının yanı sıra Batı edebiyatının kurucusu kabul edilen Homeros’un kökenlerini yeniden gündemine taşıdı. Yaklaşık üç bin yıl önce dile getirdiği destanlarla insanlık tarihine damga vuran ozanın Batı Anadolu’da, antik adıyla Smyrna yani İzmir’de yaşadığı yönündeki tarihsel tezler sinema filmiyle birlikte tekrar parladı.
Nolan'ın filmi rekor kırarken gözler İzmir'e çevrildi: Büyük ozan Homeros'un kimliği yeniden gündemde
Christopher Nolan’ın dev yapımı 'The Odyssey', vizyondaki ilk haftasında 264,1 milyon dolarlık küresel hasılata ulaşırken antik dünyanın efsanevi ozanı Homeros’u da tartışmaya açtı. Ozanın geçmişte Smyrna olarak anılan İzmir'de yaşadığı teorisi, Klaros’ta çıkarılan anıtsal heykelle güçleniyor.Kaynak: İHA
KLAROS'TAKİ NİTELİKLİ HEYKEL İZMİR BAĞINI KANITLIYOR
Homeros’un İonia ve İzmir coğrafyasıyla bağını doğrultulayan en somut arkeolojik kanıtlardan biri, İzmir’in Menderes ilçesindeki Klaros Antik Alanı’nda gün ışığına çıkarıldı. Antik çağın kehanet merkezlerinden Klaros’taki kazılarda bulunan ve MÖ 2. yüzyıla tarihlenen anıtsal Homeros heykeli, bugün İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın Troya Savaşı özel bölümünde sergileniyor. Eser, dünyada bilinen diğer büst ve baş betimlemelerinden farklı olarak tam gövdeli, bütünsel bir portre heykel niteliği taşıyor.
KAZI BAŞKANI DOÇ. DR. ONUR ZUNAL: "AYNI ATÖLYENİN ÜRÜNÜ OLABİLİR"
Son iki yıldır Saya Holding ana sponsorluğunda yürütülen Klaros Kazısı’nın Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal, eserin ehemmiyetini vurguladı. Zunal, heykelin stilistik açıdan tapınaktaki Apollon, Artemis ve Leto kült heykelleriyle büyük benzerlik taşıdığını, bu durumun eserlerin aynı heykeltıraşlık atölyesinde yapıldığını gösterdiğini ifade etti. Klaros’u ziyaret eden sporsever ve tarih meraklılarının, alan içerisindeki arkeoparkta heykelin birebir ölçülerdeki mulajını da görebilecekleri aktarıldı.