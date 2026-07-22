Nolan'ın filmi rekor kırarken gözler İzmir'e çevrildi: Büyük ozan Homeros'un kimliği yeniden gündemde

KLAROS'TAKİ NİTELİKLİ HEYKEL İZMİR BAĞINI KANITLIYOR

Homeros’un İonia ve İzmir coğrafyasıyla bağını doğrultulayan en somut arkeolojik kanıtlardan biri, İzmir’in Menderes ilçesindeki Klaros Antik Alanı’nda gün ışığına çıkarıldı. Antik çağın kehanet merkezlerinden Klaros’taki kazılarda bulunan ve MÖ 2. yüzyıla tarihlenen anıtsal Homeros heykeli, bugün İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın Troya Savaşı özel bölümünde sergileniyor. Eser, dünyada bilinen diğer büst ve baş betimlemelerinden farklı olarak tam gövdeli, bütünsel bir portre heykel niteliği taşıyor.