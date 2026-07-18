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Yaklaşık 250 milyon dolarlık prodüksiyon bütçesine sahip filmin, ilk hafta sonunda 100 milyon dolar sınırını aşması bekleniyor.

YILIN EN İYİ ÖN GÖSTERİM HASILATINA ULAŞTI

Uzun süredir merakla beklenen yapım, biletlerinin bir yıl önceden satışa çıkmasının ardından nihayet seyirciyle buluştu. İlk ön gösterim performansıyla dikkat çeken film, 17,5 milyon dolarlık gelir elde eden Toy Story 5'i geride bırakarak yılın en iyi ön gösterim hasılatına ulaştı.

Sektör kaynaklarına göre filmin ilk hafta sonunda 90 ila 100 milyon dolar arasında gişe yapması öngörülüyor. İlk rakamlar, bu tahminlerin üzerine çıkılabileceğine işaret ediyor. 100 milyon dolar barajının aşılması halinde The Odyssey, bu yıl açılış haftasında bu başarıyı yakalayan sayılı yapımlardan biri olacak.

OPPENHEİMER'IN AÇILIŞINI GERİDE BIRAKTI

Nolan'ın Oscar ödüllü filmi Oppenheimer, vizyon öncesi gösterimlerde 10,5 milyon dolar hasılat elde etmiş, ilk hafta sonunda ise 82 milyon dolara ulaşmıştı. Dünya genelinde yaklaşık 975 milyon dolar gelir elde eden film, "Barbenheimer" fenomeninin de merkezinde yer almıştı.

The Odyssey ise daha ilk günden bu performansı geride bıraktı. Yapımın tamamının IMAX kameralarıyla çekilmiş olması, özellikle IMAX salonlarına yönelik yoğun talep oluşturdu. Bazı sinemaseverlerin filmi bu formatta izleyebilmek için farklı şehirlere seyahat ettiği ve gece yarısı seanslarını tercih ettiği belirtiliyor.

YILIN EN PAHALI YAPIMLARI ARASINDA

Oppenheimerın başarısının ardından Christopher Nolan'ın Homeros'un destanını beyaz perdeye taşıyacağının açıklanması büyük heyecan yaratmıştı.

Yaklaşık 250 milyon dolarlık yapım bütçesine ek olarak 125 milyon dolarlık pazarlama harcamasıyla The Odyssey, yılın en yüksek bütçeli filmlerinden biri olarak öne çıkıyor. Film aynı zamanda sinema tarihinin en pahalı R dereceli yapımlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Eleştirmenlerden de tam not alan yapım, Rotten Tomatoes'ta yüzde 96 beğeni oranına ulaşarak güçlü gişe performansını olumlu yorumlarla destekliyor.

YILDIZ İSİMLER AYNI FİLMDE BULUŞTU

Filmde, tanrıların, canavarların ve büyücülerin engellerini aşarak İthaka'ya dönmeye çalışan Odysseus karakterine Matt Damon hayat veriyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron ve Jon Bernthal gibi Hollywood'un öne çıkan isimleri yer alıyor.